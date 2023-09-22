رئيس حزب مصر بلدي: سننفذ ندوات لتعريف المواطنين بإنجازات الرئيس السيسي.. شاهد

قال اللواء سيف الإسلام عبد الباري، رئيس حزب مصر بلدي، إن خطة الحزب في تأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة هي التحدث إلى المواطن مباشرة ، كما أن الحزب مستعد بعمل غرف عمليات في كل المحافظات لادارة العملية الانتخابية .

وتابع رئيس حزب مصر بلدي ، خلال مكالمة هاتفية لفضائية " اكسترا نيوز " ، أن الحزب سينفذ ندوات لتعريف المواطنين بانجازات الرئيس عبد الفتاح السيسي ، خاصة الانجاز الأمني .

وأردف رئيس حزب مصر بلدي ، أنه الحزب سينضم للحملة المؤيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي ، وسيكون هناك اعمال تأييد فرعية بالمحافظات.