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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

إنجازات 10 سنوات.. حزب مصر بلدي يدعم ترشح الرئيس السيسي للانتخابات الرئاسية

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

أكد سيف الإسلام عبدالباري، رئيس حزب مصر بلدي، دعمه للرئيس عبد الفتاح السيسي للترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

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وقال "عبد الباري"، في مداخلة هاتفية على قناة “إكسترا نيوز”، "الحزب أصدر بيانا لدعم الرئيس السيسي في ظل المرحلة الراهنة المليئة بالتحديات".

وأضاف "التحديات الراهنة تفرض الحفاظ على المكتسبات التي حققتها الدولة المصرية على مدار السنوات العشرة الماضية في كل القطاعات تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي".

وتابع "لم يسبق أن يكون في مصر دعم للأحزاب السياسية مثل عهد الرئيس السيسي"، مختتما "الرئيس السيسي دائما حريص على دعوة الأحزاب لحضور افتتاحات المشروعات".
 

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