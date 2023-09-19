إنجازات 10 سنوات.. حزب مصر بلدي يدعم ترشح الرئيس السيسي للانتخابات الرئاسية

أكد سيف الإسلام عبدالباري، رئيس حزب مصر بلدي، دعمه للرئيس عبد الفتاح السيسي للترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وقال "عبد الباري"، في مداخلة هاتفية على قناة “إكسترا نيوز”، "الحزب أصدر بيانا لدعم الرئيس السيسي في ظل المرحلة الراهنة المليئة بالتحديات".

وأضاف "التحديات الراهنة تفرض الحفاظ على المكتسبات التي حققتها الدولة المصرية على مدار السنوات العشرة الماضية في كل القطاعات تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي".

وتابع "لم يسبق أن يكون في مصر دعم للأحزاب السياسية مثل عهد الرئيس السيسي"، مختتما "الرئيس السيسي دائما حريص على دعوة الأحزاب لحضور افتتاحات المشروعات".

