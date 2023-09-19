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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مليون و200 ألف عامل بالغزل والنسيج يدعمون ترشح السيسي لفترة رئاسية جديدة

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

‎أعلن عبد الفتاح إبراهيم رئيس النقابة العامة للعاملين بـ الغزل والنسيج والأمين العام للاتحادين العربي والدولي للغزل والنسيج والأمين العام المساعد لحزب حماة الوطن بالشرقية، باسم مليون ومائتين ألف عامل بالغزل والنسيج بكافة القطاعات تأييده ودعمه لترشح الرئيس عبدالفتاح السيسى للانتخابات الرئاسية المقبلة، مؤكدا أن الدولة المصرية شهدت العديد من التحديات خلال الـ10 سنوات السابقة فى جميع قطاعات الدوله بشكل عام، والتى قادھا الرئیس عبدالفتاح السيسى منذ توليه المسؤولية فى ظروف صعبة وتحديات عظيمة لم تتعرض لھا الدولة المصرية فى تاریخھا المعاصر، ورغم ذلك نجح الرئيس السيسي بقيادته الحكيمة بالعبور بها لبر الأمان رغم أنف المتربصين والحاقدين.

 

نقابة الغزل والنسيج تدعم السيسي

‎وأوضح مجلس إدارة النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج فى بيان صحفي اليوم الثلاثاء، أن تكاتف الشعب ورجال القوات المسلحة والشرطة ساعد في القضاء على الإرهاب وتحقیق الأمن والاستقرار، وذلك جنبا إلى جنب مع تعزیز مسار التنمیة الشاملة فى جمیع المجالات سیاسیا، واقتصادیا، واجتماعیا، ودولیا وعلى رأسھا إعادة مصر إلى مكانتھا الطبیعیة أمام العالم، وأكد مجلس النقابة أنه يجب علي الجميع دعم الرئيس عبدالفتاح السيسى، لاستكمال بناء الجمھوریة الجدیدة وتوفیر حیاة كریمة للمصریین مع الحفاظ على المقدرات الوطنیة، ودعم تماسك المجتمع المصرى بمختلف طوائفه.

 

‎وقال إبراهيم إن الرئيس عبدالفتاح السيسى، تولى رئاسة الدولة المصرية فى وقت حرج، كانت الدولة تقريبا بلا بنية تحتية تعانى من الضياع، إضافة لإرث كبير على مدار العصور السابقة،  والآن نشهد حقا ميلاد جمهورية جديدة فى مختلف المجالات والقطاعات على مستوى الجمهورية.

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