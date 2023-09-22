أمير الكويت يهنئ العاهل السعودي باليوم الوطني للمملكة

بعث أمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، اليوم الجمعة، برقية تهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عبر فيها عن خالص تهانيه بمناسبة ذكرى اليوم الوطني للسعودية.

ووفقا لوكالة الأنباء الكويتية، أكد أمير الكويت عمق العلاقات الأخوية الوطيدة والتاريخية التي تربط دولة الكويت والمملكة العربية السعودية وشعبيهما مستذكرا مواقف المملكة العربية السعودية الثابتة والمشرفة تجاه قضايا الأمتين العربية والإسلامية فضلا عن مواقفها الأخوية الأصيلة تجاه دولة الكويت.



وأعرب عن اعتزازه بما حققته المملكة في عهد خادم الحرمين الشريفين من إنجازات تنموية بارزة شملت مختلف المجالات وأسهمت في الارتقاء بمكانة المملكة العربية السعودية الرفيعة والمرموقة بين دول العالم، سائلا المولى تعالى أن يديم على خادم الحرمين الشريفين موفور الصحة وتمام العافية لمواصلة قيادة مسيرة الخير والنماء في المملكة العربية السعودية.

ومن جانبه، بعث ولي العهد الكويتي، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، برقية تهنئة إلى الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عبر فيها عن خالص تهانيه بمناسبة ذكرى اليوم الوطني السعودي وعن إشادته بالإنجازات التنموية والحضارية التي حققتها المملكة على الأصعدة كافة.