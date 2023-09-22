اليوم.. نصف القمر فقط مضئ لهذا السبب

يرصد قمر شهر ربيع الأول في طور التربيع الأول اليوم الجمعة 22 سبتمبر بسماء الوطن العربي وهي فرصة مثالية للتصوير والتعرف على تفاصيل سطحه.

القمر سيشرق بعد الظهر بالتوقيت المحلي من الأفق الجنوب الشرقي وسيصل أعلى نقطة في السماء بالتزامن مع غروب الشمس.

زسيتبع ذلك وصول القمر لحظة التربيع الأول عند الساعة 10:31 مساءً بتوقيت مكة ( 07:31 مساءً بتوقيت غرينتش) ويكون أكمل ربع مداره حول الأرض هذا الشهر وسيبقى مشاهداً في السماء الى ماقبل منتصف الليل بالتوقيت المحلي.

تعتبر فترة التربيع الأول حيث يظهر نصف القمر مضاء ونصفه الآخر مظلم وهو الوقت المثالي لرصد تضاريس سطح القمر بواسطة المنظار أو تلسكوب صغير وذلك لأن الجبال والفوهات وغيرها تكون واضحة جداً خاصة على طول الخط الذي يفصل بين الجانب النهاري والجانب الليلي نظرا لتداخل الضوء والظلال ما يعطي منظرا ثلاثي الأبعاد.

وخلال الأيام القليلة المقبلة ستزداد المسافة بين القمر والشمس في قبة السماء كل يوم مع اقتراب القمر من البدر المكتمل وبدلا من شروق القمر بعد الظهر سوف يتأخر إلى ان يشرق مع غروب الشمس.