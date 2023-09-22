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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بشرى لـ طارق الشناوي: لازم تراعي بتقول إيه عن الستات

بشرى
بشرى

قالت الفنانة بشرى إنها لم تتواصل مع الناقد طارق الشناوي بعد إنتقاداته الأخيرة لفيلم أولاد حريم كريم، وأنها شخصية ديمقراطية وتحترم آراء الآخرين دائمًا. 

 

وأضافت بشرى خلال لقائها فى برنامج "أسرار النجوم" الذى يذاع على نجوم إف إم تقديم إنجي علي، أنها مازالت تحترم رأى الناقد طارق الشناوي واعتبرت أن الفيلم لا يتناسب مع ذوقه، ولكن هناك خط فاصل بين الانتقاد والتنمر خصوصًا عند التحدث عن المرأة، وأن هذه طبيعية أخلاقنا وأصولنا. 

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وتابعت قائلة: "لازم نراعي بنقول إيه عن الستات ومينفعش نقول أن الستات راحت عليها أو خلاص قدموا".

 

 ويعرض فيلم «أولاد حريم كريم» حاليًا فى السينمات ، وهو من بطولة مصطفى قمر، بسمة، داليا البحيري، علا غانم، خالد سرحان، عمرو عبدالجليل، رنا رئيس، وهنا داوود، وهو من تأليف زينب عزيز وإخراج على إدريس.. وهو الجزء الثانى من فيلم «حريم كريم» الذي عرض عام 2005، وشارك في الكثير من الفنانين ، وهما: ياسمين عبدالعزيز، الراحل طلعت زكريا، داليا البحيري، علا غانم، بسمة، خالد سرحان، محمد شاهين. مهرجان الجونة السينمائي:

 

 وعلقت الفنانة بشرى مؤخرًا، على الانتقادات التي تعرضت لها من بعض زملائها في الوسط الفني، الذين اتهموها بعدم إرسال دعوات لهم لحضور مهرجان الجونة السينمائي في دورته السادسة. 

 

وقالت بشرى، فى تصريحات إذاعية، إن هذا العام لم يكن لها دور تنفيذي في المهرجان، وأن شاركت فيه بصفتها عضوا مؤسسا في هذا المهرجان، واعتذرت عن القيام بهذه المهام منذ عامين. 

 

وأضافت بشرى، أن أهم شيء فى المهرجان بالنسبة لها، هو جودة الأفلام، وطبيعتها، والندوات التي ستقام بشأنها، وليست السجادة الحمراء والفساتين والحفلات. وعن لوم بعض الفنانين عليها؛ لعدم إرسال دعوة لهم، قالت بشري: المهرجان مش بيت أبويا.

بشري الفنانة بشرى اولاد حريم كريم الناقد طارق الشناوى

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