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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بالأرقام والزيادات.. تعرف على معاشك الجديد بعد قرار السيسي

صدى البلد

أرقام عديدة ومهمة تخص أصحاب المعاشات تم إطلاقها خلال يوم السبت الماضي أثناء افتتاح الرئيس السيسي عدة مشروعات خدمية بقرية سدس الأمراء الكائنة بمحافظة بني سويف.

كانت القرارات بمثابة بشرى سارة لأصحاب المعاشات وذلك لتخفيف الأعباء عن المواطنين في ظل التحديات العالمية التي تلقي بظلالها على الأسعار والحياة المعيشية بشكل مباشر.

موعد صرف معاشات أكتوبر 2023

أيام قليلة على موعد صرف معاشات شهر أكتوبر حيث تصرف الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، المعاشات لمستحقيها والمستفيدين منها، يوم الأحد الموافق 1 أكتوبر 2023. 

معاشات أكتوبر 2023 بالزيادة الاستثنائية

وتبلغ الزيادة المقررة لأصحاب المعاشات نحو 300 جنيه معاشات شهر أكتوبر لعام 2023، ستتضمن الزيادة الاستثنائية، وأن قيمة المعاشات تكون كالآتي، من يتقاضى 1500 جنيه سيتقاضى 1800 جنيه، ومن يتقاضى 1700 جنيه سيتقاضى 2000 جنيه، من يتقاضى 2000 جنيه سيتقاضى 2300 جنيه، من يتقاضى 2300 جنيه سيتقاضى 2600 جنيه، من يتقاضى 2600 جنيه سيتقاضى 2900 جنيه،- من يتقاضى 2900 جنيه سيتقاضى 3200 جنيه،- من يتقاضى 3200 جنيه سيتقاضى 3500 جنيه، من يتقاضى 3500 جنيه سيتقاضى 3800 جنيه، من يتقاضى 3800 جنيه سيتقاضى4100 جنيه من يتقاضى 4100 جنيه سيتقاضى 4400 جنيه، من يتقاضى 4400 جنيه سيتقاضى 4700 جنيه.

موعد صرف معاشات أكتوبر 2023 معاشات أكتوبر 2023 بالزيادة الاستثنائية الرئيس السيسي

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