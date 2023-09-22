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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قلق في الريدز بسبب اتحاد جدة | ظهور لافت لـ محمد صلاح

محمد صلاح
محمد صلاح

شارك اللاعب محمد صلاح متابعيه صورة جديدة له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة والتغريدات تويتر .

 

وظهر صلاح في الصورة من داخل الملعب أثناء مباراته الأخيرة.

 

لا يزال ملف انتقال محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي إلى اتحاد جدة السعودي، مفتوحا، حيث لم ييأس النادي السعودي من إمكانية ضمه إلى الدوري السعودي، ولم يطمئن الريدز لبقاء النجم المصري بعد نهاية عقده مع الفريق.

يذكر أن نادي ليفربول قد أعلن يوليو 2022، تجديد عقد محمد صلاح لمدة موسمين بعقد ينتهي في 2025.

عقد صلاح الجديد جعله الأغلى في تاريخ النادي الإنجليزي، حيث يتقاضى بموجبه 350 ألف جنيه استرليني أسبوعيًا بزيادة 150 ألف دولار عن رابته في العقد القديم.

 

تسعى إدارة نادي ليفربول الإنجليزي خلال الفترة الحالية إلى تعويض رحيل محمد صلاح، نجم وهداف الفريق، خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل.

وكشفت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن ليفربول قد وضع لاعب ريال مدريد البرازيلي رودريجو في صدارة قائمة البدائل المحتملة لصلاح في حال انتقاله لنادي اتحاد جدة السعودي خلال فترة الانتقالات الشتوية.

ووفقًا للصحيفة، يتوقع المدير الفني لليفربول، يورغن كلوب، وإدارة النادي رحيل صلاح في يناير المقبل وانتقاله إلى اتحاد جدة السعودي، خاصة بعد الضغوط الكبيرة التي مارستها إدارة النادي السعودي على اللاعب وناديه في الصيف الماضي للتعاقد معه.

وبما أن عقد صلاح ينتهي في عام 2024، فإنه من الممكن أن يرحل كلاعب حر في نهاية الموسم.

وحاول الاتحاد السعودي ضم صلاح خلال فترة الانتقالات الصيفية بمبلغ كبير قدره 170 مليون جنيه إسترليني، لكن ليفربول رفض العرض بسبب ضيق الوقت لإيجاد بديل مناسب.

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