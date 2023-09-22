13.2 مليار جنيه إجمالي قيمة تداول البورصة الأسبوع الماضي

تراجع إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 13.2 مليار جنيه خلال الأسبوع الماضي، في حين بلغت كمية التداول نحو 4.469 مليار ورقة منفذة على 434 ألف عملية.

وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 21.6 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 3.596 مليار ورقة منفذة على 359 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.

واستحوذت الأسهم على 96.96% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 3.04%، وفقًا للتقرير الأسبوعي للبورصة المصرية.

ربح رأس المال السوقي للبورصة المصرية، نحو 42.5 مليار جنيه خلال الأسبوع الماضي، ليغلق عند مستوى 1.356 تريليون جنيه، بنسبة نمو 3.2%

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" المحدد النسب لأكب 30 سهما مقيد بالبورصة بنسبة 2.76% ليغلق عند مستوى 20080.57 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.27% ليغلق عند مستوى 3828.64 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" نموًا بنسبة 0.46% ليغلق عند مستوى 5675.19 نقطة.

وسجل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 2.93% ليغلق عند مستوى 24219.13 نقطة، فيما هبط مؤشر تميز بنسبة 5.16% ليغلق عند مستوى 5410.45 نقطة.