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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

طائرات عسكرية وناقلات جنود بجزيرة ياس الإماراتية ووزارة الدفاع تحذر ..ماذا يحدث؟

الإمارات - علم
الإمارات - علم

أصدرت وزارة الدفاع الإماراتية بيانا حذرت فيه من الأصوات العالية والضوضاء الصادرة عن حركة الطائرات وناقلات الجنود المدرعة في جزيرة ياس بدءا من الساعة الرابعة والنصف من مساء اليوم “الجمعة”، وذلك نظرا للاستعدادات الجارية للعرض العسكري "حصن الاتحاد 9" المزمع إقامته خلال شهر نوفمبر المقبل في أبوظبي.

وأشارت الوزارة الإماراتية الى حرصها الشديد على إتاحة الفرصة أمام الجمهور لمشاهدة عرض حي ومباشر يجسد التفاني والقدرات العالية التي تتميز بها القوات المسلحة الإماراتية من أجل حماية البلاد ومواطنيها والمقيمين على أرضها.

ويهدف العرض العسكري إلى تعزيز فخر مواطني الدولة والمقيمين بالقوات المسلحة، وإبراز القدرات والتقنيات العسكرية بالإضافة لتحقيق التعاون والتنسيق المشترك بين وزارة الدفاع والأجهزة الأمنية والمؤسسات الحكومية المختلفة في الدولة.

كما دعت وزارة الدفاع  الي حضور فعاليات "حصن الاتحاد 9" عامة حيث سيتمكن الجمهور خلالها من متابعة تفاصيل العرض العسكري من قلب الحدث في جزيرة ياس وعبر شاشات عملاقة سيتم وضعها على جانبي المنصة الرئيسية وموقع العرض، داعية الجمهور إلى الحضور والاستمتاع بفعاليات العرض العسكري المختلفة.

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