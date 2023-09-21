رئيس الإمارات يبعث برسالة إلي رئيس أرمينيا.. ما فحواها؟

بعث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات، برقية تهنئة إلى فاهاجن خاتشاتوريان رئيس جمهورية أرمينيا، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وبعث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الامارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى الرئيس فاهاجن خاتشاتوريان، حسبما نقلت وكالة الانباء الإماراتية.

وبعث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ، و الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى معالي نيكول باشينيان رئيس وزراء جمهورية أرمينيا.