صحف الإمارات| عبدالله بن زايد يلتقي نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني.. شرطة أبوظبي توجه تحذيرا للمواطنين

تناولت صحف الإمارات، الصادرة اليوم الخميس، أهم القضايا الدولية والإقليمية والمحلية التي تهم المواطن الإماراتي والعربي.

صحيفة البيان

ارتفع حجم التمويلات الائتمانية الممنوحة من البنوك الوطنية لقطاعي التجارة والصناعة في الإمارات، إلى نحو 29.7 مليار درهم خلال السبعة أشهر الأولى من العام الجاري، وفق أحدث إحصاءات مصرف الإمارات المركزي.

وأظهرت الإحصاءات أن الرصيد التراكمي للائتمان المقدم من البنوك الوطنية لقطاعي التجارة والصناعة، وصل إلى 746.8 مليار درهم في نهاية يوليو الماضي، مقابل نحو 717.1 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2022، بزيادة بنسبة 4.14% خلال 7 أشهر.

ووفق الإحصاءات، زاد الرصيد التراكمي للائتمان المقدم من البنوك الوطنية إلى قطاعي التجارة والصناعة على أساس شهري بنسبة 0.2% أو ما يعادل 1.2 درهم مقارنة بنحو 745.6 مليار درهم بنهاية يونيو الماضي، بينما زاد على أساس سنوي بنحو 3.43% أو ما يعادل 24.8 مليار درهم مقارنة بنحو 722 مليار درهم في يوليو 2022.

وحسب المصرف المركزي، تشمل تسهيلات القطاعين التجاري والصناعي، الإقراض للمقيمين من الأوراق التجارية المخفضة، وشركات التأمين، والشركات الصغيرة، والمتوسطة.

وفي خبر آخر، التقى الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية الإماراتي، مع عيدروس الزبيدي نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني ، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

جرى خلال اللقاء، بحث تطورات الأزمة اليمنية والجهود الأممية المبذولة للتوصل إلى تسوية سياسية مستدامة تقود إلى تحقيق السلام الشامل في اليمن، كما تبادل الجانبان وجهات النظر تجاه عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان خلال اللقاء، على دعم دولة الإمارات الكامل للجهود التي تقوم بها الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية بما يلبي طموحات الشعب اليمني الشقيق في السلام والاستقرار والتنمية.

وأشاد بن زايد بجهود المملكة العربية السعودية الشقيقة للتوصل إلى وقف إطلاق نادر دائم في اليمن والتركيز على مسار التسوية السياسية للأزمة ، مجددا التأكيد على التزام دولة الإمارات الراسخ بالوقوف إلى جانب الشعب اليمني الشقيق وتعزيز الاستجابة الإنسانية لاحتياجاته ودعم تطلعاته المشروعة في الاستقرار والحياة الكريمة.

صحيفة الاتحاد

التقى اللواء الركن صالح محمد بن مجرن العامري قائد العمليات المشتركة في الإمارات، الفريق إليكسوس جرينكويتش قائد القوات الجوية المركزية الأمريكية، وذلك في مكتبه بقيادة العمليات المشتركة.

وخلال اللقاء ناقش الجانبيان علاقات الصداقة والتعاون القائمة بين دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية خاصة فيما يتعلق بالجوانب العسكرية والعمليات المشتركة، وسبل تعزيزها وتطويرها بين البلدين.

وفي خبر آخر، أعلنت القيادة العامة لشرطة أبوظبي بأنها تنفذ بالتعاون مع الشركاء تمريناً، صباح اليوم 21 سبتمبر 2023، بمنطقة ميناء زايد - أبوظبي" لقياس الجاهزية.

ووفقا لبيان شرطة أبوظبي، ترجو المواطنين الإماراتيين استخدام الطرق البديلة، وعدم الاقتراب والتصوير حفاظاً على السلامة العامة، وذلك عبر الحساب الرسمي لشرطة أبوظبي على منصة إكس اليوم.

صحيفة الخليج

يحتفل مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية بمناسبة مرور عامين على إنشائه وإطلاق برنامج «نافس»، ويأتي الاحتفال هذا العام بالتزامن مع حجم الإنجازات التي تحققت، والتي يأتي في مقدمتها الزيادة الكبيرة في أعداد المواطنين العاملين في القطاع الخاص وإحداث تغيير إيجابي في ملف التوطين، إذ وصل عدد المواطنين العاملين في القطاع الخاص والمصرفي إلى أكثر 82 ألف مواطن ومواطنة يعملون في أكثر من 17 ألف شركة.

ومن أصل أكثر من 82 ألفاً يعملون في القطاع الخاص، انضم قرابة 52 ألف مواطن ومواطنة للعمل في هذا القطاع الحيوي بعد إطلاق «نافس»، ويتجاوز عدد الشركات الخاصة التي توظف المواطنين حالياً 17 ألفاً.

ووفرت منصة «نافس» الإلكترونية خلال العامين الأخيرين أكثر من 32 ألف فرصة عمل، وذلك بوجود نحو 11 ألف شريكاً من القطاع الخاص، ويستفيد من دعم «نافس» حالياً أكثر من 61 ألف مواطن ومواطنة يعملون في القطاع الخاص.

وبهذه المناسبة أشاد غنام المزروعي، أمين عام مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، بحجم ما تحقق من إنجازات خلال الفترة القليلة الماضية، «والتي جاءت بدعم لا محدود من القيادة الرشيدة التي أولت ملف التوطين عناية خاصة، ووفرت كل سبل الدعم لتوفير النجاح وتحقيق ما نراه من إنجازات».

وفي خبر آخر، قال وزير الخارجية الصيني وانج يي خلال لقاء مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في روسيا، إن على بكين وموسكو العمل على تعزيز تعاونهما إزاء «وضع دولي معقد» على ما ذكرت الخميس وسائل الاعلام الصينية الرسمية.

وتابع وانج يي خلال اجتماع مع بوتين في سان بطرسبرج: «العالم يتجه سريعاً نحو التعددية القطبية»، وقبل الرئيس الروسي خلال الاجتماع دعوة لزيارة الصين الشهر المقبل.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن وانج قوله: «العولمة الاقتصادية تتقدم رغم الرياح المعاكسة والسلوك الأحادي الجانب غير قابل للاستمرار والهيمنة لا تحظى بشعبية».

وأضاف: «ينبغي على الطرفين تعزيز التعاون الاستراتيجي متعدد الأطراف وحماية حقوقهما ومصالحهما المشروعة وبذل جهود جديدة لتعزيز النظام الدولي دعماً للمساواة والعدالة».

من جهته قال فلاديمير بوتين في بيان «مواقفنا تتلاقى بشأن بروز عالم متعدد الأقطاب».