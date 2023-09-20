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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اقتصاد الإمارات| المالية المركزية بالشارقة تعقد الملتقى المالي السنوي 2023

صدى البلد

عقدت دائرة المالية المركزية بالشارقة الملتقى المالي السنوي 2023 بحضور أكثر من 100 مشارك من كبار موظفي وممثلي الجهات والهيئات والمؤسسات الحكومية التي تعمل وتتكامل في جهودها مع الدائرة في سبيل تحقيق الاستقرار والاستدامة المالية لجميع الأطراف ذات العلاقة من الأفراد والمؤسسات في إمارة الشارقة.

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و بحسب وكالة أنباء الإمارات “وام” قالت أروى العويس مدير إدارة السياسات المالية بالدائرة أن هذه النسخة من الملتقى ناقشت حزمة من الموضوعات الهادفة إلى الاستمرار في الارتقاء بالأداء المالي مثل منصة المساعد الافتراضي في نظام تكامل ودور برنامج تحصيل إضافة إلى حزمة المبادرات والخدمات التي تقدمها الدائرة لمساعدة وتمكين رواد ورائدات الأعمال في إمارة الشارقة بالتنسيق مع مؤسسة "رُوَّاد" وذلك لتعزيز كفاءة الإجراءات المالية في الدوائر الحكومي وتحقيق أعلى مستويات التقدم والنهضة والاستثمار والاستقرار المالي للإمارة وتقديم أرقى الخدمات وديمومة العمل على تطوير منظومة العمل المالي الحكومي للإمارة باستخدام أفضل التقنيات والممارسات المعاصرة في أنظمة العمل المالي الحكومي.

من جانبها أكدت هدى الياسي مدير إدارة النظام المالي حرص الدائرة على عرض دور بوابة الدفع الرقمي “تحصيل” ومساهمته في تحقيق التوجهات الاستراتيجية لحكومة الشارقة وأبعادها الحضارية وذلك ضمن رؤية الدائرة لتبني ريادة مالية نحو العالمية من خلال تطوير تقنيات مبتكرة لتحقيق الاستقرار والاستدامة المالية ما يؤكد على الدور الإيجابي للنظام على المستوى الاقتصادي باعتباره داعمًا لعملية النمو عبر ضمان عمليات التبادل المالي الناجح والدقيق في بيئة تتسم بالشفافية والحوكمة الرشيدة.

اقتصاد الامارات الاستقرار المالي الاستدامة المالية الحوكمة الرشيدة التوجهات الاستراتيجية

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