سوق أبوظبي يقود البورصات العربية الأسبوع الماضي بمكاسب 25 مليار دولار

كشف صندوق النقد العربي عن تسجيل سوق أبوظبي للأوراق المالية أعلي ارتفاع على مستوي القيمة السوقية خلال الأسبوع الماضي بنحو 3.37%.

وأضاف صندوق النقد العربي في النشرة الأسبوعية لأسواق المال العربية الصادرة اليوم، أن الرسملة السوقية لسوق أبوظبي ارتفعت من 744.8 مليار دولار إلى 769.8 مليار دولار، بمكاسب تجاوزت 25 مليار دولار.

ووفق النشرة، بلغت رسملة سوق دبي نحو 187.3 مليار دولار، والسوق المالية السعودية نحو 3 تريليونات دولار وبورصة قطر 165.6 مليار دولار وبورصة الكويت 135.4 مليار دولار.

وسجل رأس المال السوقي لبورصة مسقط نحو 61.5 مليار دولار بنهاية الأسبوع الماضي، وبورصة الدار البيضاء 59.4 مليار دولار وبورصة مصر 42.1 مليار دولار، وبورصة عمان 23.8 مليار دولار.

وبلغ رأس المال السوقي لبورصة البحرين أكثر من 20.2 مليار دولار وبورصة بيروت 18.6 مليار دولار وبورصة فلسطين 4.95 مليار دولار وسوق دمشق للأوراق المالية 3.96 مليار دولار.