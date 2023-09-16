باكستان ترفع أسعار البنزين والديزل لمستويات قياسية

أعلنت باكستان رفع أسعار البنزين والديزل لمستوى غير مسبوق، ‏وهي ثاني مرة خلال أسبوعين التي ترفع فيها الأسعار بقوة في البلاد التي تعاني ‏بالفعل من ارتفاع التضخم.‏



وقالت وزارة المالية الباكستانية في بيان إن الحكومة رفعت أسعار البنزين 26.02 ‏روبية إلى 331.38 روبية للتر، بينما زادت أسعار الديزل 17.34 روبية إلى ‏‏329.18 روبية للتر.‏



وتأتي هذه الخطوة غداة إعلان البنك المركزي الباكستاني إبقاء أسعار الفائدة ‏القياسية عند 22%، قائلا إن التضخم من المرجح أن يرتفع "بصورة كبيرة" في ‏سبتمبر قبل أن يتباطأ في أكتوبر ويحافظ على مسار هبوطي ‏بعد ذلك.‏



وارتفعت أسعار المستهلكين في الدولة التي يبلغ عدد سكانها 241 مليون نسمة ‏بواقع 27.4% في أغسطس .‏



وتسعى باكستان لمواجهة ارتفاع التضخم وتضاؤل احتياطيات النقد الأجنبي للسير ‏على طريق الاستقرار الاقتصادي بعد أن توصلت لاتفاق مع صندوق النقد الدولي ‏للحصول على قرض قيمته ثلاثة مليارات دولار في يوليو