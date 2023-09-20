الإمارات.. إجراء جديد من الهوية والجنسية لخدمة الوافدين

اطلقت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ بالإمارات ، قنوات دفع جديدة لتسديد الرسوم في منظومة الخدمات الذكية «ECHANNELS» التابعة لها، هي «أبل باي APPLE PAY»، و«سامسونغ باي SAMSUNG PAY»، و«جوجل باي GOOGLE PAY».



وأوضحت الهيئة بحسب صحيفة الخليج الإماراتية؛ إن هذه المبادرة تهدف إلى تسهيل عمليات الدفع وفق أحدث التقنيات وأكثرها أمناً، وتوفير تجربة دفع متنوعة وآمنة ومريحة لجميع المتعاملين على اختلاف جنسياتهم وثقافاتهم وتنوع الأجهزة الإلكترونية والذكية التي يستخدمونها للحصول على خدماتها في أي وقت ومن أي مكان.

كما أكدت عدم وجود أي زيادة في التكاليف المالية المعتمدة للخدمات المقدمة.