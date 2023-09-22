النشرة الدينية.. الإفتاء تؤكد تحريم الربا بالإجماع وصيغة الصلاة على النبي لفك الكرب

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عددا من الأخبار الدينية والفتاوى المهمة التي تهم كل مسلم في حياته اليومية، نرصدها في النشرة الدينية.

دار الإفتاء: الربا محرم بالإجماع ومعاملات البنوك ليست منه



صيغة الصلاة على النبي لفك الكرب.. رددها كثيرا يوم الجمعة



حكم الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف.. هل شراء الحلوى حرام



فضل التبكير إلى صلاة الجمعة.. الأول كأنما يتقرب إلى الله ببدنة



ما حكم صلاة الظهر أربع ركعات بعد فريضة الجمعة؟.. دار الإفتاء تجيب



بحضور 30 ألف مصلٍ.. مفتي الجمهورية يلقي خطبة الجمعة في المسجد الجامع بموسكو



وزير الأوقاف يفتتح مسجد الأربعين بميت غراب في السنبلاوين.. صور



خطيب الأوقاف: النبي كان يجبر خواطر صحابته ويشاركهم الأفراح والأحزان



خطيب المسجد الحرام : أهل السعودية يشرفون بخدمة الحرمين الشريفين

