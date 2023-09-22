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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

النشرة الدينية.. الإفتاء تؤكد تحريم الربا بالإجماع وصيغة الصلاة على النبي لفك الكرب

دار الإفتاء
دار الإفتاء

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عددا من الأخبار الدينية والفتاوى المهمة التي تهم كل مسلم في حياته اليومية، نرصدها في النشرة الدينية.

دار الإفتاء: الربا محرم بالإجماع ومعاملات البنوك ليست منه
 

صيغة الصلاة على النبي لفك الكرب.. رددها كثيرا يوم الجمعة
 

حكم الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف.. هل شراء الحلوى حرام
 

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النشرة الدينية الأخبار الدينية الفتاوى المهمة دار الإفتاء المولد النبوي الشريف

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