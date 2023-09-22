الزراعة تنظم دورة تدريبية حول مكافحة الحشائش في المحاصيل الشتوية

نفذ المعمل المركزي لبحوث الحشائش، التابع لمركز البحوث الزراعية، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، 22 محاضرة تحت عنوان المكافحة المتكاملة للحشائش في المحاصيل الشتوية في 22 محافظة، بالتعاون مع الادارة المركزية للارشاد الزراعي.

وقال الدكتور عبده عبيد مدير المعمل، إن ذلك يأتي في ظل إهتمام الدولة بالنهوض بإنتاجية المحاصيل الاستراتيجية وتقديم الإرشادات الخاصة بها، وتنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتعليمات الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية والدكتور عادل عبد العظيم وكيل المركز لشئون الإرشاد والتدريب وتحت إشراف الدكتور محمد يوسف مبارك رئيس الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي.

وأشار مدير المعمل، إلى أنه تم تنفيذ التدريب في 13 محافظة في الوجه البحري، هي: الغربية، بورسعيد، السويس، الشرقية، الإسماعيلية، الإسكندرية، النوبارية، البحيرة، كفر الشيخ، دمياط، الدقهلية، المنوفية، والقليوبية، و 9 محافظات بالوجه القبلي : الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، و أسوان، وذلك استعدادا للموسم الشتوي الجديد.

وقال ان هذا البرنامج يستهدف توعية مهندسو الإرشاد والمكافحة والمزارعين بالتوصيات الفنية الخاصة بالمحاصيل الشتوية في مجال الحشائش والذى ينعكس بدوره على زيادة إنتاجية هذه المحاصيل، حيث اشتمل التدريب على عدد من الموضوعات، على رأسها: أهم الحشائش المنتشرة في المحاصيل الشتوية: القمح، الشعير، الفول البلدي، البصل، بنجر السكر، البطاطس، الطماطم، البسلة، الباذنجان، والكرنب، والخسائر التي تحدثها لهذه المحاصيل.

وأضاف أنه تم أيضا تسليط الضوء على الحشائش وكيفية تقسيمها وطرق مكافحتها، أخطر الحشائش في الزراعات الشتوية مثل الزمير في محصول القمح والهالوك في الفول البلدي والحامول في البرسيم وكيفية مكافحتها، فضلا عن التوصيات الفنية لمبيدات الحشائش والموصي بها من قبل لجنة المبيدات الآفات الزراعية والخاصة بالمحاصيل الشتوية.