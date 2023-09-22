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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد القصف الأوكراني .. هجمات إلكترونية غير مسبوقة على شبه جزيرة القرم

هجوم الكتروني
هجوم الكتروني

أعلنت السلطات الروسية، اليوم الجمعة، أن شبه جزيرة القرم تعرضت لهجمات إلكترونية غير مسبوقة بعد القصف الأوكراني.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت خمسة صواريخ أطلقتها القوات المسلحة الأوكرانية، على مدينة سيفاستوبول.

وجاء في بيان الدفاع الروسية: "بعد ظهر اليوم، شن نظام كييف هجومًا صاروخيًا على مدينة سيفاستوبول، وأثناء صد الهجوم الصاروخي، أسقطت أنظمة الدفاع الجوي خمسة صواريخ".
وأكدت الوزارة أن "المبنى التاريخي لمقر أسطول البحر الأسود تعرض لأضرار خلال الهجوم الصاروخي على مدينة سيفاستوبول".

كما أشارت الوزارة إلى أنه "نتيجة الهجوم فقد عسكري روسي واحد".


وأضافت وزارة الدفاع الروسية يوم الجمعة أن جنديا عسكريا قتل في هجوم صاروخي أوكراني على مقر البحرية الروسية للبحر الأسود في سيفاستوبول.


 وكتب حاكم سيفاستوبول، ميخائيل رازفوزاييف، على تطبيق المراسلة "تيليجرام" أن صاروخا أوكرانيا واحدا على الأقل أصاب مقر أسطول البحر الأسود  الروسي في ميناء سيفاستوبول في القرم، اليوم الجمعة، مما تسبب في نشوب حريق.

وقال رازفوزاييف إنه من المرجح أن يكون هناك قصفا آخر، داعيا السكان المحليين على تجنب وسط المدينة حيث يقع المبنى.


وأشارت وسائل إعلام أوكرانية إلى أن الجيش استهدف مقر أسطول البحر الأسود في سيفاستوبول بصواريخ ستورم شادو.

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