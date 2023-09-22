خناقة الزمالك وبيراميدز.. من بدأ بالشتيمة؟

كيف استفز الشناوي شيكابالا ؟!

قدمت مذيعة صدي البلد رنا عبد الرحمن تغطية عن مباراة الزمالك ضد بيراميدز التي شهدت مشادة بين مدحت عبد الهادي والجهاز الفني لفريق بيراميدز، من جهة، وشيكابالا ولاعبي بيراميدز من جهة أخرى، عقب انتهاء المباراة، التي انتهت بالتعادل الإيجابي 2-2، على ملعب استاد الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري الممتاز.

اندلعت مشاجرة عقب مباراة الزمالك وبيراميدز التي جرت مساء أمس ، بالجولة الأولى للدوري المصري الممتاز، على ملعب استاد الدفاع الجوي، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريقوبدأت الأزمة عندما اعترض الجهاز الفني لنادي بيراميدز، على السقوط المتكرر لحارس الزمالك محمد صبحي، بما فسره جهاز بيراميدز أنه إضاعة للوقت، ما أثار غضب الجهاز الفني للفريق السماوي، الذي سجل اعتراضه لدى الحكم الرابع.

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