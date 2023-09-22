أول ظهور للسفيرة الأمريكية بعد إطلاق النار علي سفارة واشنطن بلبنان

إستقبل رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي في السراي الحكومي، السفيرة الأميركية في لبنان دوروثي شيا.

قال ميقاتي خلال اللقاء: "نُجدّد إدانة الإعتداء الذي تعرضت له السّفارة الأميركيّة في لبنان، والأجهزة الأمنية تُكثّف تحقيقاتها لكشف ملابسات الاعتداء والضالعين فيه".



وأضاف، "نعبّر عن رفضنا المطلق للتعرُّض للبعثات الدبلوماسية، ونعتبرُ الإعتداء على السّفارة الأميركيّة إعتداءٌ على سيادة لبنان وأمنه".



وكان رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي قد اجري في وقت سابق سلسلة اتصالات بقادة الاجهزة الامنية للوقوف علي اخر تطورات حادث إطلاق النار علي السفارة الأمريكية ببيروت.

ووجه ميقاتي بحسب البيان الصادر عن رئاسة الحكومة اللبنانية طلبا للأجهزة الأمنية بضرورة التشدد في ملاحقة القضية وجلاء ملابساتها.

كما شدد رئيس الحكومة على أن حماية البعثات الديبلوماسية في لبنان أمر لا تهاون فيه على الاطلاق، ومن غير المسموح لاي كان بالعودة الى انماط قديمة في توجيه الرسائل السياسية التي عانى اللبنانيون الكثير بسببها.

وقال" ان الاجهزة الامنية مستنفرة لجلاء ملابسات هذا الحادث المدان وتوقيف الفاعلين".

وكانت السفيرة الاميركية في بيروت دوروثي شيا تلقت في وقت سابق اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية والمغتربين اللبناني الدكتور عبدالله بوحبيب أدان فيه الاعتداء الذي تعرضت له السفارة الاميركية.

كما أكد الوزير بوحبيب في اتصاله من نيويورك على ضرورة محاسبة الفاعلين وإنزال أشد العقوبات بهم.

كما شدد الوزير اللبناني على التزام بلاده بتأمين الحماية اللازمة للمقرات الدبلوماسية الاجنبية بما يتوافق مع إتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية.



وكان مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية اللبنانية القاضي فادي عقيقي، تكليف لمديرية المخابرات في الجيش اللبناني، بإجراء التحقيقات الأولية في حادث إطلاق النار على السفارة الأميركية في عوكر منتصف الليل الماضي.

ونقلت صحيفة “هنا لبنان” عن مصدر قضائي قوله أن القاضي عقيقي “طلب من مخابرات الجيش والأجهزة الأمنية، تكثيف التحريات لكشف هوية المسلّح الذي أطلق النار وتوقيفه”، مشيراً إلى أن الأجهزة “عثرت بالقرب من مدخل السفارة على الحقيبة التي كان يحملها المسلّح ويخفي بداخلها الرشاش والذخيرة المستخدمة في الحادث”.

ووصف المصدر الحادثة بأنها “جريمة خطيرة استهدفت سفارة دولة كبرى، لكنها بالوقت نفسه تستهدف الأمن والاستقرار في لبنان”.

وتجري الأجهزة الأمنية مسحاً ميدانياً لمدخل السفارة ومحيطها.

وأفاد مصدر أمني ل“هنا لبنان” أن “المعلومات الأولية ترجّح أن يكون مطلق النار راقب المكان مسبقاً واختار التوقيت المناسب لتنفيذ العملية”، لافتاً إلى أنّ “الأجهزة الأمنية ما زالت تضرب طوقاً حول مقرّ السفارة، وتعمل على تمشيط المكان وجمع كاميرات المراقبة بهدف تحليلها