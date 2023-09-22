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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

زهور 2010 يتوج بفضية بطولة القاهرة لكرة اليد

نادي الزهور
نادي الزهور

فاز فريق نادي الزهور لكرة اليد مواليد 2010 بالميدالية الفضية لبطولة منطقة القاهرة بعد الخسارة بصعوبة في المباراة النهائية بنتيجة 34-32 أمام الأهلي الذي توج بالذهبية فيما احرز نادي الشمس الميدالية البرونزية بعد تغلبه على الجيش.

وتوج لاعب الزهور ياسين سامح بجائزة أفضل لاعب.

واستطاع فريق الزهور تحقيق مشوار مميز في البطولة التي انطلقت منافساتها 15 أغسطس ، وتألق لاعبو الزهور بشكل كبير في المباريات النهائية بالفوز في 4 مباريات متتالية أمام الأهلي والمعادي والطيران والشمس قبل الخسارة في المباراة النهائية أمام الأهلي بنتيجة 34-32 بعد مباراة قوية اتسمت بالندية والإثارة.

وأقيمت المباراة النهائية في الصالة المغطاة بنادي الزهور بمدينة نصر بحضور أعضاء مجلس إدارة النادي الأستاذ علي عادل أمين الصندوق والأستاذ محمد مطيع السكرتير العام بالإضافة إلى تواجد دكتور محمد رفعت رئيس منطقة القاهرة لكرة اليد.

وقائمة فريق الزهور تضم 26 لاعبًا هم: ياسين سامح، حاتم أحمد السعيد، زياد هيثم، أحمد محمد عبد الفتاح، يوسف أحمد عبد العزيز، عمر محمد، محمد حسين، مالك مصطفى، يوسف ياسر، علي محمد، عمار ياسر، عمر محمد غريب، علي محمد اسماعيل، ادم محمد عبد الرحمن، أحمد عمرو، يوسف أحمد عاصم، أدهم عمرو، يحيى محمد، ياسين اشرف، عمر محمد عبدالله، عمر حازم، اسر محمد، محمد احمد عطيه، عبد الرحمن رامي، ياسين ادهم، ياسين احمد.

ويتكون الجهاز الفني للزهور من:  هشام قدري رئيس جهاز كرة اليد بالنادي، وايمن الشحات رئيس قطاع الناشئين، واسلام هندى مدرب الفريق، ومحمد مجدى علوان  مساعد مدرب، وسيد عطيه مدرب حراس مرمى، ودكتور خالد ناصر طبيب الفريق، ووسام فتحى إداري.

واستطاع فريق الزهور لكرة اليد مواليد 2010 الموسم الماضي تحقيق فضية كأس منطقة القاهرة.

ويهدف الفريق الى تحقيق موسم مميز وتحقيق نتائج أفضل في البطولات المختلفة.

الزهور نادي الزهور الأهلى نادى الشمس

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