الصومال تطالب مجلس الأمن الدولي بتأجيل سحب قوات حفظ السلام

طلبت الصومال من مجلس الأمن الدولي تأجيل سحب قوات حفظ السلام " أتميس" بعد التطورات الأخيرة حول المواجهات بين الجيش الصومالي والمنظمات الإرهابية.

ومن المقرر أن يغادر حوالي 3000 جندي من بعثة الاتحاد الأفريقي "أتميس" الصومال في نهاية شهر سبتمبر الجاري، في انسحاب مستمر من المفترض أن يستمر تدريجياً حتى ديسمبر 2024.

وفي 19 سبتمبر، كتبت حكومة الصومال الفيدرالية إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تطلب من أتميس بتفويض من مجلس الأمن إلغاء الانسحاب لمدة ثلاثة أشهر على الأقل، بحسب ما أوردته صحيفة "ستار" الكينية.

وجاء في الرسالة التي وقعها حسين شيخ علي، مستشار الأمن القومي الصومالي، "هذا الطلب ينشأ من حاجتنا الملحة لمواجهة التحديات الكبيرة التي كشف عنها تقرير التقييم الفني المشترك، والذي يوضح آثارًا عميقة على عملية الانتقال الأمني في الصومال".

وبناءً على ذلك، قالت مصادر لصحيفة "إيست أفريكان" إن السلطات في مقديشو، في تقييمها، تريد منع حدوث فراغ أمني يمكن تجنبه في بعض القواعد التي كانت قوات أتميس تخليها أو تغلقها، والتي تضمنت مؤسسات حكومية استراتيجية ومكاتب إقليمية.

وكان من المقرر أن تقوم أتميس بتسليم خمس قواعد عمليات أمامية، بما في ذلك مقر الولاية والبرلمان ومطار كيسمايو القديم ودوساماريب وبيو كادالي، في حين كان من المقرر إغلاق أربع قواعد أخرى، وهي ساليل وبرهاشي وريجاسي وكوريلو، بشكل دائم.

وقالت المصادر "جميع القوات التي كانت على أهبة الاستعداد للانسحاب ستبقى الآن في قواعدها".

ويأتي هذا التحول المفاجئ بعد أيام فقط من قيام بعثة حفظ السلام بتسليم قاعدة في ولاية هيرشبيلي في 17 سبتمبر - وهي الأولى من تسعة مناطق كان من المقرر إخلاؤها خلال هذه المرحلة الثانية من تمرين انسحاب القوات.

وخلال عملية التسليم، قال قائد قاعدة أتميس بيو كادالي، اللفتنانت كولونيل فيليب بوتويي، إن نقل المسؤولية الأمنية كان بمثابة شهادة على قيادة الصومال في إعادة بناء البلاد، وحماية السكان، وضمان الأمن والاستقرار.

ومع بدء الانسحاب، أفادت إذاعة صوت أمريكا أنه في 18 سبتمبر، قُتل 11 جنديًا حكوميًا صوماليًا وأصيب ثلاثة آخرون في انفجار على جانب الطريق استهدف قافلة من المركبات العسكرية في منطقة جيدو جنوب غرب البلاد.

وفي 30 يونيو، أنهى أتميس المرحلة الأولى من سحب 2000 جندي، لكن أحد الدروس المستفادة منه كان الهجمات القاتلة العديدة التي شنها إرهابيو حركة الشباب على قوات الأمن الصومالية بعد تسليم قوات حفظ السلام القواعد.