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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فيفا يعلن انطلاق التصويت لأفضل هدف في جائزة بوشكاش 2023

صدى البلد

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم انطلاق عملية التصويت لاختيار أفضل هدف في عام 2023 في فئة الرجال والسيدات.

وتحمل الجائزة اسم المهاجم المجري الأسطوري فيرينك بوشكاش، الذي تميّز بأهدافه الخالدة، وهي تحتفي بأجمل الأهداف التي سُجّلت بين 19 ديسمبر 2022 و20 أغسطس 2023.

ويتنافس 11 لاعباً ولاعبة على جائزة هذه العام وهم الأرجنتيني ألفارو باريال في مباراة ربع نهائي كأس الولايات المتحدة الأمريكية المفتوحة، الكولومبية ليندا كايسيدو بهدفها في مرمي المانيا خلال بطولة كأس العالم للسيدات والجناح الأيسر لبرايتون خوليو أنسيسو في مرمي مانشستر سيتي والاسترالية سام كير في مرمي المنتخب الإنجليزي. 

 كما يبرز من ضمن الأهداف التي تنافس علي الفوز بجائزة الأفضل هدف براين لوزانو لاعب أطلس جوادالاخارا في مرمي سي أف أمريكا، وهدف جييرمي مادروجا لاعب بوتافوجو أف سي أس بي في مرمي نوفوزونتينو، وهدف إيفان مورانتي لاعب إيبيزا في مرمي بورجوس  ، وهدف نونو سانتوس لاعب سبورتنج لشبونة في مرمي بوافيستا، وهدف كانج سيونججينج لاعب منتخب كوريا تحت 20 عام في مرمي منتخب الأردن لذات المرحلة السنية.

كما يتنافس علي لقب جائزة بوشكاش، هدف آشوت تاجيبيرجن لاعب كازاخستان في مرمي الدانمارك، وهدف لاعبة البرازيل بياتريس زانيراتو في مرمي منتخب بنما للسيدات. 

وانطلق اليوم التصويت علي إختيار أفضل هدف ويستمر حتي 10 أكتوبر، علي أن يتم اختيار الفائز من قبل لجنة من أساطير فيفا بجانب تصويت الجماهير المسجلين علي موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم.

الاتحاد الدولي لكرة القدم عملية التصويت فئة الرجال والسيدات فيرينك بوشكاش الأهداف

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