القبض على 10 مغاربة في الجزائر .. ما القصة؟

أعلنت السلطات الأمنية في الجزائر القبض على 10 مغاربة في البلاد حيث تمكّنت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بسيدي البشير بوهران، من تفكيك شبكة إجرامية دولية خطيرة مختصة في تنظيم وتدبير رحلات الهجرة غير الشرعية.

ووفق بيان للدرك الوطني المغربي ، اليوم الجمعة، الذي نقلته صحيفة سبق الجزائرية، فإن العملية جاءت بناء علي معلومات أمنية مؤكدة مفادها وجود رعايا مغاربة مُرشحين للهجرة غير الشرعية بأحد المساكن بقرية سيدي البشير بلدية بئر الجير، حيث يقوم صاحب المسكن باستقبال المغاربة وإيوائهم، والتخطيط لنقلهم عبر قوارب الهجرة غير الشرعية إلى الضفة الأخرى.

وأضاف البيان : وعلي الفور قامت وحدات الدرك بإعداد خطة مُحكمة بالتنسيق مع وكيل الجمهورية لدى محكمة فلاوسن، حيث تم مداهمة المكان وتوقيف المعنيين واقتيادهم إلى مقر الفرقة لمواصلة التحقيق.

وأسفرت العملية عن توقيف 11 شخصا تتراوح أعمارهم بين 21 و 45 سنة، من بينهم 10 من الجنسية المغربية، بالإضافة إلى حجز مبلغ مالي قدره 545 أورو و 390 درهم مغربي، 10 جوازات سفر وهواتف نقالة.

كما تم تقديم المتهمين للنيابة المختصة لاتخاذ الاجراءات اللازمة حيالهم حيث تم توجيه تهم الشروع في تهريب المهاجرين في إطار جماعة إجرامية منظمة، عدم التبليغ عن جناية تهريب المهاجرين في إطار جماعة إجرامية منظمة، محاولة الهجرة الغير الشرعية عبر البحر وإيواء الأجانب بدون رخصة.