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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تلقت إشادات كبيرة.. نيللي كريم تحتفل بنجاح ڤوي ڤوي ڤوي في لبنان

نيللي كريم مع عمر
نيللي كريم مع عمر هلال

احتفلت النجمة نيللي كريم بفيلمها " ڤوي ڤوي ڤوي " ، بعد حضورها العرض الخاص في لبنان أمس برفقة المخرج عمر هلال و المنتج محمد حفظي.

وتلقت نيللي كريم، ردود افعال مميزة عن دورها في الفيلم من الجمهور اللبناني والنجوم الذين حضروا العرض ومنهم نادين لبكي وزوجها والعديد من المخرجين والمنتجين.


نيللي كريم 

كشفت الفنانة نيللي كريم سبب غيابها عن عروض أفلامها الخاصة مؤخرا، سواء ع الزيرو مع محمد رمضان، وفوي فوي فوي مع محمد فراج.

وقالت نيللي كريم في تصريحات لـ et بالعربي، على هامش حضورها للعرض الخاص لفيلم فوي فوي فوي،  إنها غابت  عن العروض الخاصة في مصر مؤخرا، بسبب انشغالها بالسفر.

 

وأوضحت نيللي كريم أنها كانت في جولة لعدة دول مؤخرا منها أمريكا، ولا يوجد بينها وبين أي شخص خلافات سواء على البوسترات أو مع شركات الإنتاج.

الفيلم من تأليف وإخراج عمر هلال ومن خلاله ينتقل من عالم الإعلانات إلى عالم الأفلام السينمائية. تدور الأحداث في عام ٢٠١٣ في مصر وهي مستوحاة من أحداث حقيقية ؛  حيث يحلم حسن بالفرار، وبدهاء ومكر يجد الفرصة حين يُعلن عن فريق كرة قدم للمكفوفين ينافس في بطولة كأس العالم المقامة في بولندا. يتحد حسن مع مجموعة من الشباب اليائسين ويذهبون لأبعد الحدود لتحقيق هذا الحلم. 

 

نيللي كريم النجمة نيللي كريم الفنانة نيللي كريم ڤوي ڤوي ڤوي محمد حفظي عمر هلال

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