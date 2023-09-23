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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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صناديق فلوس تخض.. تفاصيل ثروة مدير شركة بترول وأولاده بسبب الفساد

صدى البلد

أصدر المستشار عمر مكرم رئيس هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع قرارا بإحالة المدير المالي لشركة تراي أوشن للطاقة (موج حاليا) إلى الجنايات لاتهامه بتحقيق كسب غير مشروع بمبلغ تجاوز 102 مليون جنيه عجز عن إثبات مصادر دخلها.

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وشمل تقرير الكسب غير المشروع  كشفا بثروة المتهم وزوجته ونجليه المالية والعقارية.

شريك بشركة لإدارة القرى السياحية 


امتلاكه لحصة عقارية قدرها 17.5 سهما من ٢٤ قيراطا شيوعا في كامل أرض ومباني العقار ٦٢٦ ج تنظيم بطريق الجيش بناحية سيدي بشر قسم المنتزه بالإسكندرية بمسطح 363.61 مترا مربعا 
- خلال عام ٢٠١٣، قامت زوجته بشراء شقة بمشروع سيتي بيتش بمحافظة الإسكندرية

-نجله  يمتلك سيارة ماركة (لاندروفر) موديل ٢٠١٥ تحمل لوحات وأخرى ماركة (نيسان صني) موديل ٢٠١٣

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