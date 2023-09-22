البترول توضح أسباب خفض استهلاك البوتاجاز المحلي 2.9% خلال العام المالي الماضي

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية ،عن خفض كميات الاستهلاك المحلي من البوتاجاز خلال العام المالى الماضى المنتهي 30 يونيو 2023 بنحو 9ر2 % عن العام المالى السابق له.

وقال المهندس طارق الملا ،وزير البترول والثروة المعدنية ،خلال ترأسه اجتماعات الجمعيات العامة لشركات بترول القطاع العام لاعتماد نتائج أعمال العام المالى 2022/2023 ،إن زيادة معدلات توصيل الغاز الطبيعى للوحدات السكنية انعكس على انخفاض متوسط الاستهلاك السنوى العام للبوتاجاز رغم الزيادة السكانية .



تطوير منظومة البوتاجاز

وأكد وزير البترول أنه جاري العمل على تطوير منظومة البوتاجاز فى مصر لتواكب التطور الشامل بقطاع البترول وأعمال رفع الكفاءة والرقمنة والحوكمة وتعزيز السلامة.

وترأس المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية ، عبر تقنية الفيديو كونفرانس ، باكورة اجتماعات الجمعيات العامة لشركات بترول القطاع العام لمناقشة واعتماد نتائج أعمال العام المالى 2022/2023 .وضمت شركات أسيوط والقاهرة والنصر للبترول وبتروجاس بحضور المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة