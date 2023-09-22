محمد شاهين يطرح أحدث أغانيه "داء الغياب"

روج الفنان محمد شاهين فيديو لأحدث أغانيه بعنوان "داء الغياب" ، الذى صدرت اليوم على جميع المنصات الألكترونية ، وذلك من خلال حسابه الرسمي على موقع انستجرام.

علق محمد شاهين، قائلاً : "أغنيتي الجديدة اسمعوها «داء الغياب»، من كلمات أحمد إبراهيم، ألحان محمد عبية، توزيع محمد عمار، ميكس ماستر محمد صقر".

وتأتى داء الغياب بعد النجاح الكبير الذى حققته أغنية «رصيد الستر» خلال الفترة الماضية، والتى تخطت نسبة مشاهدتها ال 10 ملايين على موقع "اليوتيوب" ،حيث حققت تفاعلاً كبيراً بين جمهور الوطن العربي .

واحتفل الفنان محمد شاهين بهذا النجاح حيث نشر صورة عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام يوثق من خلاله وصول أغنية رصيد الستر لـ10 ملايين مشاهدة، وعلق عليها قائلًا: "رصيد الستر 10 ملايين على يوتيوب ولسة اللي جاي أحلى بفضل الله وبوجودكم".

أغنية «لون باهت»

وكان أيضًا من أبرز أعماله التى حققت نجاحًا كبيرًا الفترة الماضية ،هى أغنية «لون باهت» التى تخطت ال3 ملايين مشاهدة، عبر موقع الفيديوهات «يوتيوب»، وهي من كلمات محمد شافعي، وألحان وتوزيع إسلام رفعت، وتسجيل ومكس وماستر ماهر صلاح، وجيتار مصطفى أصلان، وعازفين عماد عزمي، وأحمد شرارة، ومحمود بخ، وحازم مجدي، وعمرو فصيح.