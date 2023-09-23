سعر سيات اتيكا الجديدة في مصر

تقدم العلامة التجارية الاسبانية المملوكة لمجموعة فولكس فاجن الشهيرة باقة من السيارات الجديدة داخل السوق المصري في فئة الكروس أوفر، ومن أشهرها سيات اتيكا موديل 2023.

سيات اتيكا موديل 2023

مواصفات سيات اتيكا موديل 2023

تتوفر السيارة سيات اتيكا موديل 2023 بمحرك قادر على إنتاج قوة 150 حصانا، رباعي الأسطوانات، 4 سلندر، سعة 1400 سي سي تيربو، متصل بناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء مكون من 8 نقلات، وعزم اقصى للدوران 250 نيوتن/متر.

زمن التسارع : تصل السيارة من وضع الاستعداد وصولاً إلى سرعة 100 كم/ساعة في مدة زمنية قدرها 8.6 ثانية.

تصل سرعتها القصوى إلى 198 كيلومترًا في الساعة.

سيات اتيكا موديل 2023

قياسات وابعاد السيارة سيات اتيكا 2023

الطول 4363 مم.

العرض 1841 مم.

الارتفاع 1601 مم.

الارتفاع عن الأرض 188 مم.

الطول الإجمالي لقاعدة العجلات 2640 مم.

سعة التخزين الخلفية 510 لتر.

سعة خزان الوقود 50 لتر.

وحصلت السيارة سيات اتيكا موديل 2023 على هيكل خارجي رياضي وجنوط رياضية، ومرايات جانبية كهربائية ذات إشارات ضوئية، ومصابيح أمامية حادة المظهر، وشبكة متعددة الفتحات الهوائية باللون الأسود.

سيات اتيكا موديل 2023

أسعار السيارة سيات اتيكا موديل 2023

سيات تاراكو موديل 2023 الفئة الأولى EXPERIENCE بقيمة قدرها 1,450,000 جنيه

سيات تاراكو موديل 2023 الفئة الثانية STYLE PLUS بقيمة قدرها 1,675,000 جنيه