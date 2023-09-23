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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

القبض على صاحب محل يبيع أجهزة ريسيفر تفك شفرات القنوات الفضائية

متهم
متهم

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (مالك محل) بدائرة قسم شرطة دار السلام بالقاهرة ببيع أجهزة "الريسيفر" المعدة لفك شفرات القنوات الفضائية غير المصرح بتداولها بالأسواق بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المحل المشار إليه، وأمكن ضبطه وبالتفتيش فى حضوره تم ضبط (25 جهاز "ريسيفر" مجهزين لبث القنوات الفضائية المشفرة بدون ترخيص) ، وبمواجهته أقر بإرتكاب المخالفات السالف ذكرها بقصد تحقيق الربح المادى. 

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

أجهزة وزارة الداخلية الإدارة العامة لمباحث المصنفات الشرطة المتخصصة الفضائية القبض على صاحب محل القنوات الفضائية

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