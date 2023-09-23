أخبار الفن| شقيق أنغام يتعافى من الإدمان ويهاجم عائلته.. عزاء والدة دينا الشربيني

شقيق أنغام يتعافى من الإدمان ويهاجم عائلته.. نشر قسم الفن على مدار الساعات القليلة الماضية، عددًا من الأخبار المحلية والعالمية المهمة، منها عزاء والدة دينا الشربيني، وفي السطور التالية نستعرض أبرزها:

نشر الفنان أحمد الفيشاوي، عدة صور له عبر حسابه الشخصي على تطبيق إنستجرام، ظهر فيها مع ابنه الألماني «تيتوس» وزوجته الألمانية.

وتضمنت الصور، صورة شهادة غطس لـ تيتوس أحمد الفيشاوي، فوق سن الـ 12 سنة، وذلك بعد أن أتم هذا السن اليوم بشكل رسمي.

زارت المخرجة منال الصيفي، قبر زوجها الفنان أشرف مصيلحي، اليوم الجمعة، ونشرت صورة عبر حسابها الشخصي بموقع «فيسبوك» لقبر زوجها.

وعلقت منال على الصورة: "اللهم في يوم الجمعة ارحم الأنفس الطيبة التي انتقلت إلى جوارك، واغفر لهم ووسع لهم بقلوبهم واجمعنا بهم بجناتك واجبر قلبنا بعدهم".

حرصت نور، ابنة الفنان الراحل أشرف مصيلحي، على نعي والدها والدعاء له بالرحمة، بعد أيام من وفاته بسبب مرض السرطان.

وكتبت نور أشرف مصيلحي، في منشور لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «‏اللهّم امنح أبي درجة الصابرين على ما أصابهُ من تعب الدنيا، واجمعنا به في جناتك جنّات النعيم آمين».

نشرت الفنانة هيدي كرم مقطع فيديو جديدا لها من اجازتها الصيفية وذلك عبر حسابه بموقع تداول الصور والفيديوهات "انستجرام".

وظهرت هيدى كرم من داخل برميل الثلج وعلقت قائلة: "هكذا نستمتع !!! هذه تجربة رائعة، مذهلة كيف أنها تحتاج إلى كل طاقتك وشجاعتك ولكن الفرحة بعدها لا توصف".

كتب الموزع الموسيقي خالد علي سليمان، شقيق الفنانة أنغام، منشور ناريا، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، هاجم فيه عائلته بسبب منعه من الحصول على حقوقه.

وقال شقيق أنغام، في منشوره: «أهلي وعيلتي واكلين حقي وبينكروه.. وماجدة بتشحت من الناس وبتبتزنا؛ بحجة أحمد وياسين.. ماجدة السبب في موت غنوة... وعندي الدليل القاطع.. أسكت؟.. أقسم بالله العظيم وحق جلال الله مفيش سكوت تاني.. مفيش عنف.. بس في قسوة للآخر».

كتب الموزع الموسيقي خالد علي سليمان، شقيق الفنانة أنغام، منشورا غامضا، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، تحدث فيه عن سر وفاة عمه الفنان عماد عبد الحليم.

وكتب شقيق أنغام، في منشوره عبر فيسبوك: «مين السبب في دخول عماد الدين علي سليمان الشهير بـ عماد عبد الحليم مستشفي أبو العزائم الشهيره بعزل وتعذيب الحالات والمرضي لمدة شهرين .. وليه عماد رسم قبره علي ورقه مقطوعه قبل وفاته بأسبوع ..... قريبا تفاصيل اسرار خطيره».

كشف الموزع الموسيقي خالد علي سليمان، شقيق الفنانة أنغام - عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك- عن تعافيه من إدمان المخدرات وخاصة مخدر الهيروين، بعد معاناة مع الإدمان استمرت 21 عاما.

تابع الفنان محمد رمضان، مباراة فريقي النصر والأهلي السعودي، من مدرجات ملعب المباراة والتي تقام ضمن مباريات الدوري السعودي.

استقبلت الفنانة دينا الشربيني، واجب العزاء في والدتها بمسجد المشير طنطاوي، بالتجمع الخامس، وحرص الفنانين: (محمد عادل إمام ومي عمر وشريف منير) على تقديم واجب العزاء.

استقبلت الفنانة دينا الشربيني، واجب عزاء والدتها مساء اليوم الجمعة، من الفنانين كريم فهمي وشريف سلامة، بمسجد المشير طنطاوي.

استقبلت الفنانة دينا الشربيني، واجب عزاء والدتها مساء اليوم الجمعة، من الفنانين شيكو وهشام ماجد واحمد خالد صالح، بمسجد المشير طنطاوي.