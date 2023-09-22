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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

محمد رمضان في ملعب مباراة الأهلي والنصر بالدوري السعودي

محمد رمضان
محمد رمضان

تابع الفنان محمد رمضان، مباراة فريقي النصر والأهلي السعودي، من مدرجات ملعب المباراة والتي تقام ضمن مباريات الدوري السعودي. 

صلح محمد رمضان ونوال الزغبي

وفي سياق آخر، كانت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، قد نشرت أول فيديو يجمعها بالفنان محمد رمضان، على مسرح الموريكس دور، بعد الصلح الذي تم بينهما .

وأعربت نوال خلال الفيديو عن حبها الشديد لـ محمد رمضان وعلقت قائلة: أصدقاء للأبد مش ممكن حدّ يتعرّف عليك يا محمد وما يحبّكش.. قمّة التواضع والأخلاق. 

 

تفاصيل الصلح بين نوال الزغبي ومحمد رمضان 

وكرم مهرجان الموريكس دور في دورته الأخيرة، الفنان محمد رمضان، كأفضل فنان عربي، عن دوره في مسلسل جعفر العمدة فى موسم رمضان 2023.

 

وشهد حفل الموريكس دور خلال هذه الدورة جلسة صلح بين محمد رمضان ونوال الزغبي على المسرح وذلك بعد مبادرة من اللبناني جمال فياض.

وفوجئت نوال الزغبي خلال تكريمها صعود محمد رمضان وسط ذهول من الحضور وقام باحتضانها وتقبيلها، فيما شرحت نوال سبب تصريحاتها السابقة بأنها لا تعرف فنان باسم محمد رمضان، قائلة: “أنت اللى استفزتني، عشان كده قولت ما أعرفكش، وهو في حد مايعرفكش؟”.

فيما أوضح محمد رمضان، وجه نظره، مؤكدا أنه لم يقصد الإهانة لنوال الزغبي، مشيرا إلى أنه تم سؤاله عن الفنانة اللبنانية التي يحلم بتقديم ديو معها، وكان الرد، أنها لم تولد حتى الآن فنانة يحلم بالغناء معها، وهو ما استفز نوال، ما دفعها للإدلاء بالتصريح السابق.

محمد رمضان
محمد رمضان
محمد رمضان
محمد رمضان
محمد رمضان الفنان محمد رمضان الدوري السعودي الاهلي السعودي النصر السعودي

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