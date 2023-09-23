مروان يونس عن زوجته: فضلت أعملها لايكات لحد ما اتعرفنا واتجوزتها

تحدث الفنان والمذيع مروان يونس، أن زوجته هند حسن قائلا:" مصممة خطيرة ومن أول الناس اللى عملت فيديوهات فى مصر".

وعن تعرفه على زوجته أوضح مروان يونس، خلال حواره مع برنامج “سبوت لايت”، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقديم شيرين سليمان،قائلا:" شوفتها قبل ما اعرفها شخصيا بسنة كاملة ومن يوم ما شوفتها عملتلى خرم فى مخى".

صفحتها

وتابع مروان يونس قائلا:" بعد كده مرة لقيتها طلعالي مع واحدة صاحبتي في صورة وفضلت أدور على صفحتها ولما لقيتها، فضلت اعمل لايكات على كل حاجة بتنزلها، لحد ما اتجوزنا".



وعن زوجته، أضاف:هند مراتي بتعمل شوبينج أكتر مني، وبتحب تشتري حاجات هايفة، وباخد رأيها في كل حاجة وفي الشغل، وهي دماغها إداري أكتر مني.