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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

المكتب البابوي ينظم قافلة طبية بالتعاون مع وزارة الصحة والقومي للمرأة

صدى البلد

نظم المكتب البابوى للمشروعات، برعاية قداسة البابا تواضروس الثاني، بالتعاون مع وزارة الصحة والمجلس القومي للمرأة فرع القاهرة، قافلة طبية بها كافة التخصصات ضمن المبادرة الرئاسية ١٠٠ يوم صحة، وذلك في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

وضمت القافلة تخصصات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية وصحة المرأة والكشف المبكر على سرطان الثدي، حيث وفرت الوزارة سيارة متنقله لتقديم خدمة "الماموجرام"  بالمجان، حيث بلغ عدد المستفيدات من خدمات المبادرة على مدار اليوم ٣٢٨ مواطنة.

وأقيمت على هامش القافلة ندوة بالمقر البابوي بعنوان "صحتى أمانة.. بلدي أمانة"، حيث استضافت الندوة الدكتورة منى خليفة، مدير وحدة مبادرات الصحة العامة بمكتب مساعد وزير الصحة للمبادرات الرئاسية بوزارة الصحة، التي تناولت في كلمتها المبادرات الرئاسية التي أطلقتها وزارة الصحة، وتحدثت عن اهتمام الدولة بصحة المواطنين والخدمات التي يمكن أن يستفيد منها كل مواطن.

فيما ألقت الكاتبة الصحفية نشوى الحوفي، محاضرة ضمن مبادرة وحملة المجلس القومي للمرأة "بلدي أمانة"، وقامت بتوعية السيدات عن دورهم تجاه الوطن.

وفي ختام الندوة، ألقت الدكتورة نيفين الوحش، أخصائية تجميل الأسنان وصحة الفم وأخصائية صحة المرأة، كلمة عن صحة المرأة وطرق الوقاية من الأمراض.

جدير بالذكر، أن المكتب البابوي للمشروعات أنشأه قداسة البابا عام ٢٠١٣ لدعم الصحة والتعليم وتقديم المساعدات الإنسانية للشعب المصري، ومن ضمن اهتمامات المكتب تمكين المرأة وتدريبها وخلق فرص عمل لها، وخلال هذا العام قام، المكتب بتدريب ٥٩ سيدة على الخياطة وخلق فرص عمل لهن.

 وفي ختام اليوم، تم إهداء السيدات المشاركات في الندوة شنطة صغيرة صديقة للبيئة تحمل شعار حملة "بلدي أمانة" من إنتاج صاحبات المشروعات الصغيرة اللاتي دعمهن المكتب البابوى للمشروعات فى إنشاء مشروعاتهن وتسويق إنتاجهن.

من ناحية أخرى، عقد مجمع كهنة البحر الأحمر، أمس، اجتماعهم الدوري في كنيسة السيدة العذراء ورئيس الملائكة ميخائيل بمنطقة الجونة التابعة للإيبارشية، بحضور نيافة الأنبا إيلاريون أسقف الإيبارشية. 

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