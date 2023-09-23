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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لامؤاخذه.. شوبير: يجب أن يتسم الموسم الكروي بالعدالة والحياد التام

شوبير
شوبير

علق الاعلامي أحمد شوبير عن كلمات فتحي سند التي قال فيها ان الموسم الكروي صعب وعصيب ولا يمكن ان يكتمل بمحاولات رابطهالانديه فقط ولكن يحتاج مسانده ادارات الانديه والمدربين واللاعبين والحكام

وكتب شوبير عبر حسابه علي فيسبوك:"لامؤاخذة.. فتحي سند : نجاح الموسم الكروى « الصعب.. العصيب « لا يمكن أن يتحقق بمحاولا ترابطة الأندية فقط.. وإنما بدعم إدارات الأندية والمدربين واللاعبين والحكام الذين وان كانوا يحتاجون إلى مساندة من الكل.. إلا انه ينبغى عليهم آن يتسموا بالشجاعة فى تنفيذ  العدالة.. وبالحياد التام..بعيدا عن الانتماءات التى « تفضح بعضهم « .. أضف إلى ذلك ضرورة إنيشعر الجميع انهم سواسية .. وانه لا يوجد على رأس أحدهم..او أحدهما..ريشة ".
 

موعد مباراة الأهلي وسانت جورج 
 

ومن المقرر أن تُقام مباراة الأهلي، أمام الفريق الأثيوبي، في تمام السادسة مساء الأحد الموافق 24 من سبتمبر الجاري.

وقرر الاتحاد الإفريقي، إقامة لقائي ذهاب وإياب دور ال 32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا، في القاهرة.

احمد شوبير الموسم الكروي رابطة الأندية موعد مباراة

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