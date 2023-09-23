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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مكتبة الإسكندرية تنعى الفنان التشكيلي الكبير عز الدين نجيب

الفنان التشكيلي الكبير
الفنان التشكيلي الكبير عز الدين نجيب

نعت مكتبة الإسكندرية الفنان التشكيلي والمثقف الكبير عز الدين نجيب، الذي رحل عن عالمنا اليوم عن عمر يناهز ٨٣ عاما ،بعد رحلة عطاء طويلة ومثمرة .


وقدم الدكتور احمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية العزاء باسمه واسم العاملين فى مكتبة الإسكندرية لأسرة الفقيد وتلاميذه ، سائلا الله ان يرحمه ويلهم ذويه الصبر والسلوان.

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وقال الأستاذ الدكتور احمد زايد  "إن الفقيد لم يكن فقط من رواد ونقاد الحركة التشكيلية المصرية ، بل كان متعدد المواهب ، وأثرى بمعارضه وأعماله النقدية وجدان محبى ودارسى الفن التشكيلى 
يعد عز الدين نجيب، أحد أهم رواد ونقاد الحركة التشكيلية المصرية، وأسس مجمع الفنون بمدينة ١٥ مايو وانتخب رئيسًا لمجلس إدارة أتيليه القاهرة للفنانين، كما أسس الإدارة العامة لمراكز الحرف التقليدية والتشكيلية بوزارة الثقافة.

كما صدر للفقيد العديد من الكتابات النقدية والأدبية، منها:«فجر التصوير المصري الحديث» و «فنانون وشهداء»، و«الإبداع والثورة»  و«فنان وعصر» و «موسوعة الفنون التشكيلية» في ثلاثة أجزاء  و«الأنامل الذهبية»  ، كما كانت له ابداعاته الأدبية ، منها  رواية «المسافر خانة» وعدة مجموعات قصصية

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