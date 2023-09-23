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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الأسد.. حظك اليوم السبت 23 سبتمبر ٢٠٢٣| ابعد عن هذا الأمر

الاسد
الاسد

مواليد برج الأسد هم الأشخاص المولودون خلال الفترة من 23 يوليو إلى 22 أغسطس تميزون بالاناقة الشياكة في المظهر الخارجي وتعدد الشغف

برج الأسد وحظك اليوم 23 سبتمبر 2023

تقول توقعات الأبراج اليومية، دع نيرانك الداخلية تشتعل اليوم
باعتبارك برج الأسد، سيتعين عليك استعراض عضلاتك الملكية اليوم وتذكير كل من حولك بمن هو الملك الغابة الحقيقية.

توقعات برج الأسد على الصعيد العاطفي

هذا هو اليوم المثالي لإعادة إشعال الشرارة في علاقتك يا ل برج الأسد زذا كنت عازبًا، اغتنم الفرصة وقم بخطوة جريئة تجاه شخص كنت معجبًا به.

إن جاذبيتك وثقتك في غاية السرعة وستكون شخصًا لا يقاوم بالنسبة للآخرين وفقط تذكر أن تستمع إلى قلبك وتكون منفتحًا على الفرص الجديدة التي قد تطرح نفسها.

توقعات برج الأسد مهنيا
إنه يوم المخاطر العالية يا برج الأسد و ثق بحدسك وتعمق في الأمر، سواء كنت تجرب شيئًا جديدًا أو توسع أعمالك وأنت تتحكم في مصيرك، وإذا قمت بمخاطرات محسوبة، فسوف تتم مكافأتك.
فقط احرص على عدم اتخاذ أي قرارات متسرعة دون استشارة زملائك.

توقعات برج الأسد صحيا
سوف يشتعل شغفك باللياقة والصحة اليوم يا برج الأسد حيث إنه الوقت المثالي لبدء نظام تمرين جديد أو تحدي نفسك للارتقاء بروتين التمرين إلى المستوى التالي.

ركز على البقاء رطبًا وتناول الأطعمة المغذية لتغذية جسمك والحفاظ على الصحة المثالية و خذ بعض الوقت للاسترخاء وممارسة الرعاية الذاتية اليوم، لقد استحققت ذلك

توقعات برج الأسد خلال الفترة المقبلة 
يجب على مواليد برج الاسد الابتعاد عن التهور و وعدم التسرع في اتخاذ القرارات المهمه وبعض منهم ستتطور علاقته العاطفية لخطوات رسمية

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