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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

اوفر برايس على iphone 15 Pro Max.. سعره 99 ألف جنيه في مصر

iPhone 15 Pro Max
iPhone 15 Pro Max بسعر 99 ألف جنيه

تشهد سوق الهواتف الذكية الرائدة “فلاجشيب” حالة غير مسبوقة لأول مرة وهي ظاهرة الـ “أوفر برايس” على أحدث هاتف آيفون فى الأسواق iphone 15 Pro Max، بعد الإقبال الرهيب على الهاتف فور فتح آبل الأمريكية متاجرها أمام الجمهور.

الأسعار الرسمية

ظهر هاتف آيفون 15 برو ماكس بسعر رسمي فى الإمارات 5100 درهم، بينما وصل سعر الأوفر برايس له فى السوق المصري 99 ألف جنيه، مايعادل 11800 درهم، وهو رقم مبالغ فيه بشدة.

كذلك هاتف آيفون 15 برو وصل سعره فى الإمارات إلى 5400 درهم بدلاً من السعر الرسمي له 4300 درهم، والمبرر هو الإستلام الفوري للهاتف بدلاً من الإنتظار مدة شهر كامل لإستلامه، بينما فى الأسواق المصرية ياتى الهاتف بسعر 55,555 جنيهاً مصرياً، مايعادل 6600 درهم، وهي زيادة ضخمة للغاية.

أوفر برايس آيفون 15 برو

ينصح خبراء الهواتف الذكية بضرور الإبتعاد عن الشراء من الأماكن التى تضع “أوفر برايس” بحجة إستلام الهاتف بدلاً من الإنتظار وشرائه بالسعر الرسمي.

أوفر برايس آيفون 15 برو ماكس

أو الإتجاه لمتجرآبل الرسمي فى الإمارات وحجز نسخة من أى هاتف واستلامه فى ميعاد محدد، وسيكون أرخص من الأسعار الحالية، التى ترتفع فى نفس الميعاد من كل سنة فى أول 30 يوم من إصدار آيفون بمتاجر آبل.

ومن المتوقع أن ترتفع أسعار هواتف آيفون 14 برو وآيفون 14 برو ماكس بسب ارتفاع السعر الغير مبرر لسلسلة آيفون 15.

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