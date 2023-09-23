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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

قرار مهم بشأن مسؤول حكومي مزيف.. تفاصيل مثيرة

صدى البلد

أمرت، جهات التحقيق، بحبس شخص 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معه لاتهامه بانتحال صفة مسؤول حكومي مزيف في القاهرة.

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انتحال صفة مسؤول حكومي

وكان، نجح رجال أمن القاهرة في ضبط فنى تكييف لانتحاله صفة مسؤول حكومي للنصب والإحتيال على المواطنين بأسلوب "انتحال الصفة".

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قد تمكنت من ضبط فنى تكييف مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول حال إستقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة حلوان لإنتحاله صفة مسؤول حكومي، بإحدى الجهات الحكومية وقدم كارنيه منسوب صدوره لذات الجهة وعُثر بحوزته على طبنجة صوت – مجسم جهاز لاسلكى صغير الحجم - قيد حديدى - كتافة برتبة عسكرية – 3 هواتف محمولة – وحدات تخزين - بطاقات بنكية - كارنيه منسوب صدوره لإحدى الهيئات الدولية - كارنيه تابع لإحدى النقابات "منتهى" وعثر بداخل مسكنه على أقراص مخدرة - طلقات نارية - مبلغ مالى .


واعترف بحيازته للمضبوطات بقصد انتحال صفة مسؤول حكومي، وحيازته للأقراص المخدرة بقصد التعاطى فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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