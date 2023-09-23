اليوم الوطني السعودي.. نائب رئيس الإمارات مهنئا المملكة: نسأل الله أن يديم خيرهم

هنأ الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس دولة الإمارات وحاكم دبي، اليوم السبت 23 سبتمبر 2023، قيادة السعودية باليوم الوطني للمملكة.

وقال نائب رئيس دولة الإمارات "كل التهاني للمملكة العربية السعودية وشعبها وملكها وولي عهده الأمين بمناسبة اليوم الوطني السعودي".

وأضاف "بن راشد" في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع "إكس": نسأل الله أن يديم خيرهم وأمنهم وعزهم .. وأن يديم الأخوة والمحبة بين الشعبين الشقيقين .. كل عام وأنتم بخير .. وشعبكم إلى خير ..وراية مجدكم خفاقة عالية".

وكان رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد، هنأ قيادات المملكة العربية السعودية بمناسبة اليوم الوطني، في وقت سابق من اليوم السبت.

وقال رئيس الإمارات "أبارك لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان والشعب السعودي الشقيق اليوم الوطني".

وأضاف "بن زايد" في تغريدة له اليوم السبت 23 سبتمبر 2023 على حسابه الرسمي بموقع "إكس": "نشارك المملكة العربية السعودية أفراحها الوطنية ونتمنى لها المزيد من التنمية والتقدم والرخاء".

وأرفق الرئيس الإماراتي تغريدته بمقطع فيديو يتحدث عن تاريخ العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين.

وتحتفل المملكة، اليوم السبت 23 سبتمبر، بـ اليوم الوطني السعودي 93، والذي يعد إحياء لذكرى توحيد المملكة تحت اسمها الحالي على يد مؤسسها الملك عبدالعزيز آل سعود عام 1932.