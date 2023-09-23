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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

كاتب صحفي : الرئيس السيسي نجح في تحقيق الأمن والاستقرار.. فيديو

الصحفي أحمد الخطيب
الصحفي أحمد الخطيب

قال الكاتب الصحفي أحمد الخطيب ، إنه حتى الآن لا يوجد مرشح امام الرئيس عبد الفتاح السيسي له رؤية انتخابية حقيقة ، لافتا إلى أن الرئيس عندما جاء للحكم كان البند الأول في برنامجه الانتخابي هو الأمن والاستقرار.

وتابع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب ، خلال لقائه لبرنامج " صباح البلد " ، والمذاع على فضائية " صدى البلد " ، ويرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي ، أن الرئيس السيسي نجح في تحقيق الأمن والاستقرار على الرغم من الأزمات السياسية والأمنية التي كانت بالشارع ، وإقليم الشرق الأوسط الذي هو أكثر إقليم مضطرب في العالم ، ومسألة ترشح الرئيس السيسي أمن قومي.

وتابع : أغلب المعارضة الآن " مهرجين " ، وأحد المرشحين قام بعمل دعاية انتخابية وهو رسميا لم يتم فتح باب الترشح ، ولم يتحدث عن نفسه بل كل حديثه عن المرشح المحتمل .

الرئيس عبد الفتاح السيسي الكاتب الصحفي أحمد حمدي صباح البلد أحمد الخطيب توك شو

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