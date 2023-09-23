37 منظمة محلية.. تعرف على أولى قرارات الوطنية للانتخابات| مستندات

أصدر مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار وليد حمزة، قرارا بقبول جميع الطلبات المقدمة من منظمات المجتمع المدنى المحلية والتى يصل عددها الى 37 منظمة، لمتابعة الانتخابات الرئاسية المقبلة.

ونشرت الهيئة الوطنية للانتخابات ، قرارها الذى حمل رقم 1 لسنة 2023 م بشأن قبول طلبات منظمات المجتمع المدنى المصرية والأجنبية والدولية و المجالس القومية وتجديد القيد بقاعدة بيانات متابعة الانتخابات والاستفتاءات.

وحدد قرار 22 لسنة 2019 الشروط التى يجب توافرها فى منظمات المجتمع المدنى المحلية والدولية لقبول متابعتها للانتخابات وهى:

- أن تكون حسنة السمعة مشهودا لها بالحيادية والنزاهة.

- أن تكون من أنشطتها الرئيسية مجالات متابعة الانتخابات أو دعم الديمقراطية أو حقوق الإنسان.

- أن يكون مندوبو تلك المنظمات الراغبون فى متابعة الانتخابات والاستفتاءات من المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين.



كما حددت المستندات الواجب إرفاقها بطلب متابعة الانتخابات وهي:

- صورة طبق الأصل من المستندات الدالة على قيد المنظمة.

- شهادة حديثة صادرة من الوزارة المختصة، تفيد قيدها فى مباشرة نشاطها، وعدم مخالفتها للقوانين واللوائح المعمول بها ومجالات عملها.

- ملخص واف عن المنظمة ووضعها القانونى وأنشطتها وسابق خبراتها فى مجال متابعة الانتخابات والاستفتاءات أن وجد.

- بيان بعدد المتابعين الذين ترشحهم المنظمة والراغبين فى الحصول على تصاريح لمتابعة الانتخابات أو الاستفتاءات فى كل محافظة من محافظات الجمهورية.

- اسم ممثل المنظمة أمام الهيئة الوطنية للانتخابات.

- ويجوز للهيئة طلب أى مستندات أخرى ترى لزومها.