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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الاتحاد الأوروبي يبحث التعاون من جديد مع الصين وسط عجز في الميزان التجاري

صدى البلد

في زيارة إلى الصين، قال نائب رئيس المفوضية الأوروبية ومفوض التجارة، فالديس دومبروفسكيس، إن الاتحاد الأوروبي لا يسعى إلى الانفصال عن الصين، ولكنه يحتاج إلى حماية نفسه في المواقف التي يتم فيها استغلال انفتاحه.

 وأضاف أن التجارة بين الاتحاد الأوروبي والصين بلغت 865 مليار يورو (923 مليار دولار) في العام الماضي، ولكنها "غير متوازنة جدا"، مشيرا إلى عجز تجاري يقدر بما يقرب من 400 مليار يورو.

تجديد الحوار

تأتي زيارة دومبروفسكيس إلى الصين في سياق تزايد التوتر بين الطرفين ؛بسبب القضايا الجغرافية والسياسية والتجارية. فالاتحاد الأوروبي يشعر بالقلق إزاء تعزيز العلاقات بين الصين وروسيا، خاصة بعد الحرب الروسية الأوكرانية في عام 2022.

 كما أعلن الاتحاد الأوروبي عن فتح تحقيق في منح الصين دعمًا لمصنعي المركبات الكهربائية، مما قد يؤدي إلى فرض رسوم عقابية لحماية المنتجين الأوروبيين من المستوردات الصينية الأرخص.

وفي هذه الظروف، يحاول دومبروفسكيس تجديد حوار مع الصين والعمل نحو علاقة تجارية واستثمارية أكثر توازنًا. كما يحث الصين على اتخاذ إجراءات لإنشاء نموذج نمو أكثر استدامة، مثل الاعتماد أكثر على الطلب المحلي، وخفض ديون الحكومات المحلية والشركات، وتحسين بيئة الأعمال، والوفاء بالتزاماتها بشأن تغير المناخ.

التأثير

إذا استمر التوتر بين الاتحاد الأوروبي والصين، فإن ذلك سيلحق ضررًا بالتعاون والتكامل بين أكبر اقتصادات العالم. فالانفصال قد يؤدي إلى خسائر اقتصادية وابتكارية وثقافية لكلا الطرفين. كما قد يؤثر سلبًا على القضايا العالمية المشتركة، مثل مكافحة الوباء والتصدي للتغير المناخي والحفاظ على السلام والأمن. ولذلك، يجب على الاتحاد الأوروبي والصين العمل معًا لتجاوز الخلافات والبناء على المصالح المشتركة، مع احترام قواعد التجارة الدولية والمبادئ الديمقراطية.

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