دبلوماسي سابق: ماحدث في 6 أكتوبر معجزة تاريخية.. فيديو

قال السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن يوم 6 أكتوبر القادم تحتفل مصر وأشقائها من العرب بمرور نصف قرن علىىيوم من أغلى وأجمل الأيام في تاريخ مصر والأمة العربية.



حرب أكتوبرمعجزة تاريخية



وأضاف “هريدي” خلال حواره ببرنامج “صباح الخير يامصر” المذاع عبر فضائية “الأولى المصرية”، أن حرب أكتوبر لم تأت من فراغ وسبقها إعادة بناء الجيش المصري وحرب الاستنزاف، متابعًا أن حرب أكتوبر كانت مشتركة بين مصر وسوريا وشارك فيها العالم العربي كله.



وتابع السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق أنه في هذه الذكرى يجب أن نحيي كافة الدول العربية التي شاركت مع مصر في حرب 6 أكتوبر المجيدة، مؤكدًا أن ماحدث في يوم 6 أكتوبر هو بمثابة إنجاز ومعجزة تاريخية.