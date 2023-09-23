مش ملاحق مصاريف.. اعرف صيغة الصلاة على النبي لجلب الرزق الوفير

ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك» يقول صاحبه: « دايما مش ملاحق على المصاريف واللي خارج من المرتب مش قد اللي داخل؛ فما السبب وماذا أفعل؟».

وأجاب الدكتور محمد عبد السميع، مدير إدار الفروع الفقهية وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن السبب إرتفاع الأسعار وكثرة الاحتياجات والتفكير الدائم فى تقليل النفقات.

وأوضح أن حل هذه المشكلة يرجع إلى محاولة السائل زيادة دخله؛ فالمسؤليات تزيد مع الوقت وتتأثر بكثرة احياجات أسرته.

ونصح أمين الفتوى السائل بالبحث عن عمل إضافي؛ لفتح أبواب رزق متعددة بالعمل فى مجال يجيد العمل فيه، مختتما " الأمر يحتاج إلى تفكير مبدع منك ".



صيغة الصلاة على النبي لجلب الرزق الوفير

اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما علي سيدنا محمد الذي تنحل به العقد، وتنفرج به الكرب، وتقضي به الحوائج، وتنال به الرغائب، وحسن الخواتم، وإستسقاء الغمائم بوجهه الكريم في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله، صلاة تكون لنا طريقا لقربه، وتأكيدا لحبه، وبابا لجمعنا عليه، وهدية مقبولة بين يديه، وسلم وبارك كذلك أبدا، وارض عن آله وصحبه السعداء، واكسنا حلل الرضا ، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم، في العالمين إنك حميد مجيد، وفي بعضها: اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. صيغة الصلاة على النبي لجلب الرزق سريعا

اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تملأ خزائن الله نورا، وتكون لنا ولوالدينا ولمشائخنا وللمؤمنين فرجا وفرحا وسرورا.

اللهم صل وسلم عليك يا سيدي يا رسول الله، خذ بيدي وقلة حيلتي ادركني يا رسول الله.

أدعية جلب الرزق الوفير



- اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عمن سواك.

- اللهم يا مسهل الشديد، ويا ملين الحديد، ويا منجز الوعيد، ويا من هو كل يوم في أمر جديد، أخرجني من حلق الضيق الى أوسع الطريق، بك أدفع ما لا أطيق، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم».

- اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء، وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء، وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير.

- اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد.

- حدثنا عبد الله، حدثني أبو عبد الرحمن عبد الله بن عمر، حدثنا أبو معاوية، عن عبد الرحمن بن إسحاق القرشي، عن سيار أبي الحكم، عن أبي وائل، قال: أتى عليا رضي الله عنه رجل، فقال: يا أمير المؤمنين، إني عجزت عن مكاتبتي فأعني، فقال علي رضي الله عنه: ألا أعلمك كلمات علمنيهن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو كان عليك مثل جبل صير دنانير لأداه الله عنك ؟ قلت: بلى، قال: قل: " اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عمن سواك " مسند أحمد بن حنبل - مسند العشرة المبشرين بالجنة - مسند الخلفاء الراشدين - ومن مسند علي بن أبي طالب رضي الله عنه.

- يا من أظهر الجميل وستر القبيح، يا من لا يؤاخذ بالجريرة يا من لا يهتك الستر يا عظيم العفو يا حسن التجاوز، يا واسع المغفرة، يا باسط اليدين بالرحمة، يا باسط اليدين بالعطايا يا سميع كل نجوى يا منتهى كل شكوى يا كريم الصفح يا عظيم المن، يا مقيل العثرات يا مبتدئا بالنعم قبل استحقاقها، اغفر لنا، وارض عنا، وتب علينا ولا تحرمنا لذة النظر لوجهك الكريم.

- عن جرير رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ (قل هو الله أحد)، حين يدخل منزله نفت الفقر عن أهل ذلك المنزل والجيران) أخرجه الحاكم.