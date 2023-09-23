البرهان يحذر من استمرار الحرب في السودان

أكد الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني أن ميليشيا الدعم السريع تحتل منازل المواطنين ويحتمي بين المدنيين وهذا يعيق تقدم القوات المسلحة السودانية.

وقال البرهان للعربية: تغلغل قوات الدعم بين المدنيين يعطل تقدم قواتنا ويرفع كلفة تحقيق ذلك، مشيرا الي ان الجيش السوداني يعتمد استراتيجية محدودة في القتال حفاظا على ممتلكات الدولة.

وقال رئيس مجلس السيادة السوداني: قوات الدعم تعتمد على الكثير من المرتزقة ولدينا أدلة

وأشار البرهان الي ان الجيش مسؤول دستوريا عن حماية السودان واستخدام القوة واحتكار القوة المسلحة.

وأوضح ان الدعم السريع هو من ارتكب الجرائم وبالتالي هو من تُرفع ضده الدعاوى.

وشدد رئيس مجلس السيادة السوداني علي أن الجيش لم يرتكب أي جرائم

ولفت البرهان الي ان كل المفاوضات التي تحقق السلام في السودان مرحب بها، منها الي انه إذا استمرت الحرب حتما ستنتصر القوات المسلحة.

وبين انه عندما تنتهي الحرب سيتم التشاور حول حكومة مدنية تدير المرحلة الانتقالية

وأتم البرهان تصريحاته : إذا استمرت هذه الحرب فإنها ستنتشر في كامل أنحاء السودان