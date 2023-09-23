بتخفيضات تصل ما بين 30 إلى 40٪ افتتاح معرض "أهلا مدارس" بمركز أبوقرقاص

افتتح تاج أبو سداح رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص معرض «أهلا مدارس»، بقرية أبو قرقاص البلد لتوفير احتياجات الطلاب من زي مدرسي وأدوات مدرسية، وأحذية، وشنط، وغيرها، بأسعار مخفضة عن الأسواق بنسب تتراوح ما بين 30 % إلى 40 %، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا بالتوسع فى إقامة معارض " أهلا مدارس " لتقديم المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة .

وفى نفس السياق ، تفقد رئيس المركز ، أعمال صيانة وتجهيزات المدارس للاستعداد للعام الدراسي الجديد بقرية اتليدم بإشراف الإدارة التعليمية بأبو قرقاص ، حيث أكد أبو سداح على صيانة وإصلاح ودهان الفصول والأثاث المدرسي ومتابعة أعمال الإنارة والكهرباء والسباكة ودورات المياه ، إلى جانب الاهتمام بالتشجير وزيادة المساحات الخضراء وتهيئة الملاعب بكل المدارس ، ورفع كافة المخلفات والاشغالات بمحيط المدارس و خارج الأسوار .