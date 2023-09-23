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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بتخفيضات تصل ما بين 30 إلى 40٪ افتتاح معرض "أهلا مدارس" بمركز أبوقرقاص

معرض أهلا مدارس
معرض أهلا مدارس

افتتح تاج أبو سداح رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص معرض «أهلا مدارس»، بقرية أبو قرقاص البلد لتوفير احتياجات الطلاب من زي مدرسي وأدوات مدرسية، وأحذية، وشنط، وغيرها، بأسعار مخفضة عن الأسواق بنسب تتراوح ما بين 30 % إلى 40 %، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا بالتوسع فى إقامة معارض " أهلا مدارس " لتقديم المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة . 

 

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وفى نفس السياق ، تفقد رئيس المركز ، أعمال صيانة وتجهيزات المدارس للاستعداد للعام الدراسي الجديد بقرية اتليدم بإشراف الإدارة التعليمية بأبو قرقاص ، حيث أكد أبو سداح على صيانة وإصلاح ودهان الفصول والأثاث المدرسي ومتابعة أعمال الإنارة والكهرباء والسباكة ودورات المياه ، إلى جانب الاهتمام بالتشجير وزيادة المساحات الخضراء وتهيئة الملاعب بكل المدارس ، ورفع كافة المخلفات والاشغالات بمحيط المدارس و خارج الأسوار .

استعداد للعام الدراسي افتتاح معرض أهلا مدارس اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا تجهيزات المدارس مدينة ابوقرقاص محيط المدارس للعام الدراسي الجديد بأسعار مخفضة أعمال صيانة احتياجات الطلاب ادوات مدرسية

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