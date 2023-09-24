حلقت شعرها بالكامل.. نجمة شهيرة تثير الجدل بفيديو صادم

تواجه إيمي دودن، نجمة برنامج الرقص الشهير Strictly Come Dancing، تحدياً كبيراً في رحلتها الشجاعة للتغلب على مرض سرطان الثدي كان آخرها نشر مقطع فيديو وهي تحلق شعر رأسها بالكامل.

شاهد الفيديو:

ووفقا لموقع “سكاي نيوز”، في شهر مايو، تم تشخيص إيمي، التي تبلغ من العمر 33 عامًا، بسرطان الثدي في المرحلة الثالثة، وخضعت لجراحة لاستئصال الثدي.

ومع ذلك، في شهر يوليو، شخص الأطباء الراقصة من كيرفيلي، جنوب ويلز، تشخيصا ثانياً لـنوع آخر من السرطان. وفي أغسطس، كشفت أنها تعاني من التهاب بعد العلاج الكيميائي الأول.

قررت إيمي أخيراً أن تأخذ خطوة جريئة في رحلتها الشجاعة، حيث قررت حلاقة رأسها. نشرت إيمي آخر تحديث لها على حسابها على إنستجرام وكتبت أن حلق رأسها كانت أصعب خطوة حتى الآن في رحلتها، ولكنها أكدت أنها ترغب في السيطرة على هذه الرحلة.