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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بطولة الجمهورية للشركات.. مصر للطيران تحصد المركز الأول في الجودو

صدى البلد

تشارك فرق مصر للطيران في بطولة الجمهورية للشركات الدورة 56 المقامة حاليًا على ملاعب مدينة بورسعيد الباسلة بمشاركة عدد كبير من الشركات المصرية بالقطاع العام وقطاع الأعمال العام والشركات الخاصة.

وأعرب المهندس يحيى زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران عن سعادته بفوز فريق الجودو بالمركز الأول في البطولة معربا عن ثقته الكاملة في أبناء مصر للطيران وقدرتهم علي تحمل المسئولية الملقاة علي عاتقهم للحفاظ على مستوى ريادة الشركة في المجال الرياضي.

كما وجه زكريا الشكر لجميع أفراد بعثة مصر للطيران المشاركة في بطولة الجمهورية للشركات على المجهود الكبير المبذول لنجاح ورفع اسم مصر للطيران في المجال الرياضي وتفوقهم على المنافسين من الشركات المتنافسة على البطولة.

من جانبه أكد محمد البكري رئيس اللجنة العليا للنشاط الرياضي والثقافي بمصر للطيران أن الشركة حرصت على المشاركة في بطولة الشركات هذا العام بأربعة فرق رياضية هي (الجودو & الكرة الشاطئية & كرة السلة & الكرة الطائرة)، وأن الشركة تزخر بالأبطال الرياضيين في مختلف الألعاب الرياضية من أبناء الشركة والذين يقدمون أفضل ما لديهم في العمل والرياضة من أجل إعلاء اسم مصر للطيران في المحافل المختلفة.

وأشار الكابتن أسامة صلاح رئيس بعثة مصر للطيران فى بطولة الشركات ببورسعيد إلى أن فريق مصر للطيران في لعبة الجودو قدم أداء قويا استحق عليه إشادة جميع متابعي البطولة وحصلوا على المركز الأول بقيادة كابتن ياسر إبراهيم ونخبة من نجوم اللعبة في مصر.

ومن المتوقع وصول جميع فرق مصر للطيران المشاركة في البطولة إلي الأدوار النهائية.

 

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